Emoura Phạm gây chú ý với màn trình diễn áo tắm tại Miss Grand International

Phần thi trình diễn áo tắm tại cuộc thi Miss Grand International 2026 được tổ chức trên sân thượng một khách sạn tại Bangkok, với không gian hướng ra toàn cảnh thành phố. Khoảng 80 thí sinh lần lượt thể hiện kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và tạo dáng trước ống kính.

Trong phần đồng diễn mở màn, Emoura Phạm xuất hiện ở vị trí trung tâm đội hình. Người đẹp chọn áo tắm tông hồng, kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa và lối trang điểm sắc sảo. Cô thực hiện các động tác vũ đạo theo đội hình chung trước khi bước vào phần trình diễn cá nhân.

Emoura Phạm diện áo tắm màu hồng khi tham gia phần thi Swimsuit tại Bangkok, Thái Lan Ảnh: NVCC

Sân khấu có những bậc thang cao, đòi hỏi thí sinh giữ thăng bằng và kiểm soát bước đi. Emoura Phạm hoàn thành phần trình diễn với những bước catwalk chắc chắn, kết hợp các động tác tạo dáng trước ống kính. Màn thể hiện của người đẹp Việt Nam thu hút sự chú ý trong phần thi.

Emoura Phạm chuẩn bị gì trước phần thi áo tắm?

Trước đó, tối 28.9, Emoura Phạm tham gia buổi tổng duyệt cùng các thí sinh. Sau đó, cô tiếp tục tập luyện với huấn luyện viên cá nhân đến khoảng 1 giờ sáng để hoàn thiện kỹ năng catwalk, cách tạo dáng và biểu cảm. Người đẹp cho biết đã thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng hôm sau để chuẩn bị trang điểm, làm tóc cùng ê kíp.

Emoura Phạm thể hiện kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu Ảnh: NVCC

Emoura Phạm chia sẻ Swimsuit là một trong những phần thi cô mong đợi tại cuộc thi năm nay. Trước khi đến Thái Lan, người đẹp dành thời gian tập luyện với huấn luyện viên nhằm cải thiện kỹ năng trình diễn và kiểm soát phong thái trên sân khấu.

Sau khi hoàn thành phần thi, cô cho biết cảm thấy nhẹ nhõm và vui vì đã thể hiện được những gì chuẩn bị trong thời gian qua. "Điều quan trọng nhất với tôi trong phần thi Swimsuit hôm nay là được bước lên sân khấu với tâm thế thoải mái và thể hiện trọn vẹn năng lượng của mình", người đẹp chia sẻ.

Theo Emoura Phạm, lịch trình dày đặc trong những ngày qua khiến cô phải tập trung cao độ để hoàn thành các hoạt động. Tuy nhiên, những trải nghiệm tại cuộc thi cũng giúp cô cảm nhận rõ hơn hành trình mình đang tham gia.

Sau phần thi áo tắm, đại diện Việt Nam sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín ngày 4.10. Bán kết và phần trình diễn trang phục dân tộc dự kiến diễn ra ngày 7.10, trước khi chung kết Miss Grand International 2026 được tổ chức vào ngày 10.10.