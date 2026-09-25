Emoura Phạm thể hiện ra sao tại Miss Grand International 2026?

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan với khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Emoura Phạm là người đẹp Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này. Sau gần một tuần nhập cuộc, cô đã có hai lần được gọi tên ở các vòng bình chọn và vào top 15 phần thi Tài năng. Bên cạnh những dấu ấn bước đầu, cô cũng gặp sự cố trên sân khấu lễ khai mạc.

Emoura Phạm được dự đoán đạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026 Ảnh: NVCC

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, mang hai dòng máu Việt - Anh. Tối 31.7, cô vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, qua đó giành suất tham gia Miss Grand International 2026.

Những dấu ấn đầu tiên của Emoura Phạm

Sau khi đến Thái Lan ngày 18.9, Emoura Phạm nhanh chóng tham gia các hoạt động của cuộc thi. Người đẹp lần lượt được gọi tên trong top 10 Pre-Arrival - vòng bình chọn dành cho những thí sinh nhận được sự quan tâm trước khi cuộc thi bắt đầu và dẫn đầu bảng bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong top 10 ở hạng mục này. Đây đều là những kết quả từ hoạt động bình chọn, chưa phải thành tích ở các phần thi chính thức.

Đại diện Việt Nam thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khác trong các hoạt động đầu tiên của Miss Grand International 2026 Ảnh: NVCC

Trong những ngày đầu, Emoura cũng dành thời gian giao lưu với các thí sinh và truyền thông. Cô giới thiệu câu chuyện về gia đình và dự án xây 100 cây cầu dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long. Câu chuyện này gắn với hình ảnh những người phụ nữ trong gia đình và mong muốn đóng góp cho cộng đồng của người đẹp Việt Nam.

Phong cách thời trang cũng là một trong những điểm được truyền thông chú ý. Emoura thường lựa chọn những thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn thí sinh mặc đẹp của một số chuyên trang sắc đẹp.

Tuy nhiên, phần thể hiện của cô không hoàn toàn suôn sẻ. Tại lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International tối 23.9, Emoura xuất hiện trong thiết kế dạ hội màu cam và thực hiện màn hô tên, catwalk. Khi bước xuống bậc sân khấu trên đôi giày cao gót, cô bất ngờ hụt chân, mất thăng bằng khiến vương miện tuột khỏi đầu. Người đẹp nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục phần trình diễn.

Giai điệu bắt tai của ca khúc Espresso cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng của Emoura Phạm đã tạo được sự hưởng ứng từ các người đẹp khác trong hội trường Ảnh: NVCC

Đến ngày 24.9, người đẹp bước vào phần thi Tài năng. Cô lựa chọn ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter, kết hợp hát và nhảy. Phần trình diễn này giúp Emoura được gọi tên vào top 15.

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 mới chỉ bắt đầu. Mặc dù người đẹp Việt gây chú ý qua các hoạt động giao lưu và thời trang, song những dấu ấn này chưa đủ để phản ánh toàn diện khả năng cạnh tranh của Emoura Phạm tại cuộc thi.

Những ngày tiếp theo, Emoura còn các phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục văn hóa dân tộc. Bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra ngày 7.10, đêm chung kết được tổ chức ngày 10.10 tại Thái Lan.