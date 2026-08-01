'Người đẹp lai' Việt - Anh Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm

Ảnh: BTC

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 30 thí sinh. Hội đồng giám khảo gồm NSND Vương Duy Biên (trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên, Hương Giang, Lê Hoàng Phương, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Nhật Kim Anh... Dẫn dắt chương trình là MC Thiên Vũ, Á hậu Khánh Như và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Top 30 thí sinh tranh vương miện Miss Grand Vietnam 2026

Hoa hậu Yến Nhi và các á hậu trình diễn mở màn cùng top 30 Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Mở màn đêm thi, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các á hậu và top 30 thí sinh mang đến tiết mục đồng diễn đầy sôi động. Sau đó, các thí sinh lần lượt thực hiện phần hô tên, giới thiệu quê hương. Nhiều thí sinh như Kim Anh, Kim Ngọc, Mai Bảo Hân, Phan Cẩm Nhi... tạo dấu ấn khi kết hợp đọc thơ hoặc thể hiện những ca khúc về vùng đất nơi mình sinh ra. Kết thúc phần thi, ban tổ chức công bố giải Best Introduction (Hô tên ấn tượng nhất) thuộc về Phan Cẩm Nhi, đến từ Phú Thọ.

Tương tự đêm bán kết, nhiều thí sinh lựa chọn đọc thơ, hát khi hô tên để tạo dấu ấn với khán giả. Phan Cẩm Nhi (giữa) là người chiến thắng giải Best Introduction Award Ảnh: BTC

Tiếp nối chương trình là phần thi trình diễn bikini. Trên nền nhạc sôi động qua ca khúc Barbie của Trang Pháp, các thí sinh tự tin khoe hình thể cùng những bước catwalk và vũ đạo trẻ trung, khuấy động không khí khán phòng. Kết thúc phần thi, ban tổ chức công bố các giải thưởng phụ gồm: Hồ Thị Hoàng Huyên (Best Grand Arrival), Phan Cẩm Nhi và Nguyễn Quế Khanh (Grand Talent Award), Nguyễn Thị Diễm Quyên (Grand Fashion Award), Trịnh Yến Nhi (Best In Swimsuit). Đây cũng là 5 thí sinh đầu tiên góp mặt trong top 20.

Ca sĩ Trang Pháp quyến rũ khi trình diễn cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Danh sách 15 thí sinh còn lại được bước tiếp vào vòng trong, gồm Emoura Phạm, Lê Thị Trang, Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến, Nguyễn Dương Quỳnh, Mai Bảo Hân, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Đỗ Trần Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Ngô Bảo Ngọc, Trần Thị Thoa Thương, Lê Thị Tường Vi, Trương Khánh Kiều Anh và Mai Trâm Anh (thắng giải Best In Swimsuit - Fan vote).

Ở phần trình diễn bikini dành cho top 20, các người đẹp tiếp tục sải bước trong thiết kế tông hồng ánh kim, tôn đường cong cơ thể. Điểm nhấn của trang phục là đôi cánh bướm xuyên thấu gắn phía sau lưng, tạo vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa nổi bật. Một số thí sinh được đánh giá có hình thể cân đối, phong thái tự tin và kỹ năng trình diễn cuốn hút như Nguyễn Quế Khanh, Trần Thị Thoa Thương, Ngô Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Nguyễn Quế Khanh, Emoura Phạm...

Sắc vóc nóng bỏng dàn thí sinh trong trang phục bikini Ảnh: BTC

Khép lại phần thi bikini, ban tổ chức tiếp tục công bố top 15 người đẹp xuất sắc nhất để bước tiếp vào phần thi trang phục dạ hội, gồm: Emoura Phạm (thắng giải Grand Business Award), Hồ Thị Hoàng Huyên, Phan Cẩm Nhi, Trịnh Yến Nhi, Mai Bảo Hân, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Đỗ Trần Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Ngô Bảo Ngọc, Trần Thị Thoa Thương, Lê Thị Tường Vi, Trương Khánh Kiều Anh và Nguyễn Quế Khanh.

Phần thi trang phục dạ hội chứng kiến màn khoe sắc của các thí sinh trong những thiết kế lấp lánh, được đính kết tỉ mỉ với chất liệu xuyên thấu, phom dáng ôm sát và các điểm nhấn cắt xẻ, làm nổi bật vóc dáng khi sải bước trên sân khấu. Sau màn trình diễn, ban tổ chức tiếp tục công bố những giải thưởng phụ của cuộc thi. Trong đó, giải thưởng Best In Evening Gown thuộc về thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà. Thí sinh Mai Bảo Hân được gọi tên cho giải thưởng Best Catwalk. Giải thưởng The Grand Chat gọi tên Đỗ Trần Tuệ Anh. Giải The Grand Chat - English thuộc về người đẹp Trương Khánh Kiều Anh. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Anh giành giải thưởng Best Introduction Video.

Võ Đoàn Bảo Hà, Nguyễn Thị Kim Anh và Trần Thị Thoa Thương khoe sắc vóc, thần thái trong phần thi trang phục dạ hội Ảnh: BTC

Tiếp đó, ban tổ chức công bố top 10 chung cuộc gồm Phan Cẩm Nhi, Trịnh Yến Nhi, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Lê Kim Ngọc, Đỗ Trần Tuệ Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Trần Thị Thoa Thương, Ngô Bảo Ngọc, Emoura Phạm và Mai Trâm Anh (thắng giải Popular Vote). Bước vào vòng thi tiếp theo, top 10 xuất hiện trong tà áo dài và tham gia phần thuyết trình về hòa bình với chủ đề Tổ quốc hưng thịnh. Đây được xem là thử thách quan trọng, đánh giá khả năng tư duy, bản lĩnh và kỹ năng trình bày của các thí sinh, đồng thời là căn cứ để ban giám khảo lựa chọn top 5 chung cuộc.

Top 10 cô gái đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Yến Nhi chia sẻ khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2025

Khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi xúc động nhìn lại hành trình một năm đương nhiệm. Người đẹp nhớ lại khoảnh khắc từng là cô gái non nớt, đăng quang vào ngày 14.9.2025, khi cô từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ để hoàn thành vai trò của mình. Tuy nhiên, sau một năm trải nghiệm, Yến Nhi cho rằng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Theo cô, bên cạnh sự cố gắng, một hoa hậu còn cần bản lĩnh để đối diện áp lực, sự tỉnh táo trước những lời khen, đủ mạnh mẽ trước hoài nghi và kiên định để không đánh mất chính mình.

Người đẹp thừa nhận nhiệm kỳ vừa qua có thể chưa hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, song với cô đó là hành trình vô giá. Những nỗ lực không ngừng, sự nghiêm khắc với bản thân để lắng nghe và thay đổi, cùng tinh thần luôn cầu tiến đã giúp cô trưởng thành và trở nên cứng cỏi hơn. Trên sân khấu, Yến Nhi nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến cha mẹ vì luôn dõi theo, đồng hành và ủng hộ cô trên mọi chặng đường. "Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của ba mẹ", người đẹp bày tỏ.

Khép lại bài phát biểu, Yến Nhi cũng gửi lời tri ân đến ban tổ chức cùng những người đã đồng hành, khán giả đã giúp cô có được hành trình đáng nhớ trong suốt một năm đương nhiệm.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2026 trả lời ứng xử

Thí sinh Emoura Phạm có phần thuyết trình về chủ đề hòa bình bằng tiếng Anh vô cùng ấn tượng Ảnh: BTC

Khép lại phần thuyết trình về hòa bình, top 10 trở lại sân khấu để lắng nghe công bố top 5 bước vào vòng ứng xử. Trong đó, Emoura Phạm giành giải Thuyết trình về hòa bình ấn tượng, đồng thời trở thành thí sinh đầu tiên góp mặt trong top 5, tiếp tục tranh tài ở vòng ứng xử để chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Các gương mặt còn lại được MC xướng tên gồm Trịnh Yến Nhi, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Ngô Bảo Ngọc.

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh cùng trả lời câu hỏi chung: "Nếu có cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về TP.HCM, bạn sẽ giới thiệu như thế nào?".

Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử, Emoura Phạm mở đầu phần trả lời khi nhắc đến bánh mì như một biểu tượng quen thuộc của thành phố. Cô nhấn mạnh sức hút của TP.HCM không nằm ở những cuốn cẩm nang du lịch hay các điểm đến nổi tiếng, mà ở chính nhịp sống, nguồn năng lượng và con người nơi đây. Theo Emoura Phạm, dù là những con hẻm yên bình hay khu trung tâm sôi động, TP.HCM đều mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Người đẹp cho rằng sự tử tế, những nụ cười chân thành và tinh thần gắn kết của người dân chính là điều khiến nhiều người yêu mến thành phố và không muốn rời đi. Cô khẳng định, nếu giới thiệu TP.HCM với bạn bè quốc tế, cô sẽ kể về con người cùng những trải nghiệm rất riêng, bởi đó mới là điều tạo nên sức hút khác biệt của thành phố.

Thí sinh Trịnh Yến Nhi cho biết cô luôn tự hào khi nhắc đến thành phố này, bởi đây không chỉ là nơi giúp cô chinh phục ước mơ mà còn trao cho cô niềm tin để dám ước mơ. Người đẹp kể, năm 18 tuổi, cô rời thị trấn nhỏ ở Đắk Lắk, mang theo một chiếc vali và nhiều bỡ ngỡ, nhưng chưa từng hình dung rõ về tương lai. Đến với TP.HCM, cô nhận ra nơi đây không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là "đầu tàu của khát vọng", nơi những con người không ngừng lao động, học tập và vươn lên. Theo Trịnh Yến Nhi, điều làm nên sự phát triển của TP.HCM không chỉ là những công trình hiện đại mà còn là ý chí, khát vọng và tinh thần không ngừng nỗ lực của con người. Bản thân cô cũng là một người trẻ được thành phố trao cơ hội để trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Ở phần ứng xử, Võ Đoàn Bảo Hà nhắc lại giai đoạn TP.HCM còn mang tên Sài Gòn - Gia Định và cho rằng đây từ lâu đã là vùng đất rộng mở, luôn chào đón người dân từ khắp mọi miền đến sinh sống, lập nghiệp. Theo cô, chính điều đó đã tạo nên những phẩm chất đặc trưng của người dân thành phố như sự bao dung, hào sảng và nghĩa tình. Là một kỹ sư logistics, Bảo Hà cho biết cô nhìn thấy ở TP.HCM một tốc độ phát triển mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước với khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa và sự tử tế. "Thành phố này phát triển bằng tư duy kinh tế sắc bén nhưng được vận hành bằng một trái tim nghĩa tình", người đẹp bày tỏ. Khép lại phần trả lời, Võ Đoàn Bảo Hà cho rằng TP.HCM không chỉ cho bạn bè quốc tế thấy một Việt Nam năng động, thịnh vượng mà còn giúp họ cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái và yêu chuộng hòa bình của người Việt. Cô nói bản thân tự hào khi được trở thành một phần của dòng chảy ấy.

Top 5 người đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2026 (từ trái sang): Trịnh Yến Nhi, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Ngô Bảo Ngọc và Emoura Phạm Ảnh: BTC

Thí sinh Phan Lê Kim Ngọc mở đầu bằng việc gọi TP.HCM là "thành phố năng động", hay "thành phố không ngủ". Theo cô, nhịp sống sôi động và khả năng hội nhập đã tạo nên sức hút riêng của đô thị lớn nhất cả nước. Người đẹp cho rằng TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế sầm uất mà còn là nơi lưu giữ khát vọng của nhiều người trẻ, nơi họ có thể vượt qua giới hạn bản thân, tìm kiếm cơ hội và biến ước mơ thành hiện thực. Với các nhà đầu tư, cô nhận định thành phố là điểm đến giàu tiềm năng nhờ môi trường kinh doanh năng động, đa dạng lĩnh vực và nhiều cơ hội phát triển. Đối với những người trẻ đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, Kim Ngọc cho rằng TP.HCM mở ra nhiều cánh cửa với thị trường lao động sôi động và đa dạng. Còn với du khách, cô tin sự thân thiện, hào sảng của người dân cùng nền ẩm thực phong phú sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Là thí sinh trả lời cuối cùng, Ngô Bảo Ngọc cho biết tên "Ngọc" của cô được lấy cảm hứng từ danh xưng "Hòn ngọc Viễn Đông" - tên gọi gắn liền với Sài Gòn trước đây, nay là TP.HCM. Vì vậy, nếu có cơ hội giới thiệu về thành phố với bạn bè quốc tế, cô muốn chia sẻ bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào của mình. Theo Bảo Ngọc, bên cạnh vị thế là trung tâm kinh tế của cả nước, điều làm nên sức hút của thành phố còn là những nét bình dị trong đời sống thường nhật. Cô nhắc đến những con hẻm nhỏ, xe hủ tiếu gõ, ổ bánh mì, ly cà phê sữa đá mỗi sáng hay những buổi tối cùng gia đình xem kịch, cải lương như những hình ảnh đậm chất TP.HCM. Với Bảo Ngọc, đó là những ký ức đẹp và cũng là niềm tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên. Cô cho rằng điều đáng quý nhất của TP.HCM là tinh thần dám nghĩ, dám làm của con người. Theo cô, chính nhịp sống và khát vọng vươn lên của thành phố đã truyền cảm hứng để những người trẻ không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân và hướng tới một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Sau phần thi này, ban tổ chức công bố danh hiệu Á hậu 2 là Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Á hậu 3 gọi tên Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ) và Á hậu 4 là Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk). Trong khi đó, hai người đẹp Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc tiếp tục trải qua thử thách từ Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao, với câu hỏi: "Nếu trở thành hoa hậu, theo bạn việc cống hiến cho cộng đồng như một nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?".

Khoảnh khắc đăng quang của Emoura Phạm (giữa) bên đương kim Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao (trái) và Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi Ảnh: BTC

Emoura Phạm cho rằng tinh thần cống hiến phải được dẫn dắt bởi sự tự nguyện. Theo cô, nếu thiếu sự tự nguyện, con người sẽ không có đủ đam mê để thực hiện trách nhiệm của mình. Người đẹp nhấn mạnh, với cương vị một hoa hậu, việc cống hiến và phụng sự cộng đồng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Tuy nhiên, trách nhiệm ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim và sự tự nguyện, thay vì trở thành gánh nặng. Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc cho rằng: "Khi phục vụ cho cộng đồng, không cần biết chúng ta là một hoa hậu hay là một người thường, chúng ta đến từ đâu, ở độ tuổi nào. Quan trọng đó là phải đến từ trái tim để chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng, cho tất cả mọi người".

Cuối cùng, danh hiệu Miss Grand Vietnam 2026 đã chính thức gọi tên người đẹp Emoura Phạm (đến từ TP.HCM). Á hậu 1 được trao cho Ngô Bảo Ngọc (TP.HCM).

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi rồi sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92, Emoura Phạm gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, được công chúng ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.







