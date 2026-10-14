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    Emoura Phạm: Tôi tự hào nguồn gốc Việt Nam, không cần trở thành người Mỹ

    Emoura Phạm: Tôi tự hào nguồn gốc Việt Nam, không cần trở thành người Mỹ

    Minh Hy - Diệu Tú - An Mai
    Trở về Việt Nam với chiếc vương miện Á hậu 4 Miss Grand International 2026, Emoura Phạm gây bất ngờ khi trải lòng về góc khuất đằng sau danh hiệu này. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ về câu chuyện từng bị bắt nạt lúc ở Mỹ và chặng đường tự lập với đồng lương ít ỏi.

    Emoura Phạm từng làm diễn viên quần chúng không lương

    Sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc Tế 2026 (Miss Grand International), Emoura Phạm trở về Việt Nam trong sự chào đón của người hâm mộ. Người đẹp cho biết cô xúc động trước tình cảm của khán giả, đồng thời thừa nhận từng trải qua những ngày áp lực, tự trách bản thân vì lo sợ chưa thể hiện tốt vai trò đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

    Emoura Phạm tiết lộ hậu trường sau khi giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 - Ảnh 1.

    Emoura Phạm tự trách mình vì chưa thể trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Đáng chú ý, khi được hỏi về tin đồn là 'rich kid' (con nhà giàu), Emoura Phạm không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận mà kể về hành trình vươn lên của mẹ. Theo người đẹp, mẹ cô từng phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường, thậm chí đi học với chiếc bụng đói. Chính những nỗ lực ấy đã giúp mẹ tạo dựng cuộc sống tốt hơn, mang đến cho các con những cơ hội mà bản thân chưa từng có.

    Emoura Phạm cũng tiết lộ từng bị bạn bè trêu chọc khi chuyển đến Mỹ học trung học. Trong thời gian sống tại California, người đẹp từng nhận công việc diễn xuất bán thời gian, kể cả vai quần chúng, để kiếm thêm thu nhập. Emoura Phạm thừa nhận số tiền nhận được rất ít, gần như không đáng kể, nhưng trải nghiệm này giúp cô học cách tự lập và nắm bắt cơ hội. Sau 10 năm sống tại Mỹ, người đẹp 26 tuổi cho biết Việt Nam mãi là chốn bình yên để cô gọi là nhà. Cô bày tỏ niềm tự hào có nguồn gốc Việt Nam, cũng như cho biết không muốn trở thành người Mỹ.

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