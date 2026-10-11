Emoura Phạm vào Top 5 chung cuộc

Tối 10.10, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 (Miss Grand International) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của gần 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam lần lượt vượt qua các vòng thi, giành được vị trí Á hậu 4.

Emoura Phạm có hành trình đáng nhớ tại Miss Grand International 2026 ẢNH: FBNV

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, mang hai dòng máu Việt - Anh. Emoura Phạm sinh ra tại Thái Lan và trở về Việt Nam sinh sống sau khi cha mẹ ly hôn. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ du học tại Irvine Valley College, California. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 80-58-92 cm, người đẹp được khán giả gọi là “bông hồng lai". Năm 2025, Emoura Phạm ghi danh thi Vietnam's Next Top Model nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Tháng 7.2026, cô giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Sau khi đăng quang, “bông hồng lai” 26 tuổi nhanh chóng chuẩn bị cho hành trình tại Miss Grand International 2026. Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng trình diễn, vũ đạo và ứng xử, cô còn chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng cho các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Tại đấu trường quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 sớm tạo dấu ấn khi chiến thắng cuộc bình chọn Grand Day Experience Top 10. Thành tích này giúp cô có cơ hội giao lưu với ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International. Trong phần thi Tài năng, Emoura Phạm vào Top 15 với tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo trên nền nhạc Espresso của Sabrina Carpenter. Cô cũng góp mặt trong Top 3 cuộc bình chọn Country’s Power of the Year cùng đại diện Tanzania và Ecuador.

"Bông hồng lai" Emoura Phạm: 3 giây im lặng và cái kết tại Miss Grand International 2026

Đáng chú ý, Emoura Phạm còn nhận được sự ủng hộ từ các thí sinh cùng tham gia cuộc thi. Trong một hoạt động bình chọn nội bộ, đại diện Việt Nam là người nhận được nhiều lựa chọn nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 với 14 lượt bình chọn. Theo sau là Tanzania với 13 lượt, Thái Lan nhận 7 lượt, Ecuador 6 lượt, Guatemala và Philippines cùng 4 lượt, Úc 3 lượt bình chọn.

Trong đêm chung kết, Emoura Phạm khiến fan sắc đẹp Việt tự hào vì biết cách tỏa sáng tại từng vòng thi, đặc biệt là phần ứng xử. Ở phần thuyết trình về hòa bình, Emoura Phạm lựa chọn cách mở đầu 3 giây im lặng và câu hỏi: “Bạn có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của hòa bình”.

Cô nhấn mạnh sự tương phản giữa cuộc sống yên bình và thực tế của những người đang phải sống trong chiến tranh. Theo đại diện Việt Nam, ba giây im lặng có thể là điều bình thường với nhiều người nhưng lại là âm thanh mà hàng triệu người ở những vùng xung đột mong mỏi được nghe. Emoura Phạm tiếp tục nói về nỗi đau mất người thân, cho rằng sự mất mát của một người mẹ hay một đứa trẻ không phụ thuộc vào quốc gia, lá cờ hoặc ngôn ngữ mà họ đại diện. Phần thuyết trình khép lại bằng lời nhắn nhủ về trách nhiệm chung của cộng đồng trước những mất mát mà chiến tranh để lại.

Tuy có phần thể hiện thuyết phục qua các vòng thi nhưng việc Emoura Phạm chỉ giành được vị trí Á hậu 4 khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.