Sau tranh cãi tại 'Miss Grand Vietnam 2026', ‘bông hồng lai’ Emoura Phạm ra sao?

Sau những ý kiến trái chiều, Emoura Phạm lựa chọn lắng nghe góp ý và tiếp tục hoàn thiện bản thân trong các vòng thi tiếp theo ẢNH: NVCC

Emoura Phạm: Mỗi trải nghiệm đều mang đến bài học

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 80-60-92, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn.



Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), có 10 năm sống tại Mỹ tạo nên tính cách phóng khoáng, tự tin. Sau phần thi áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm trở thành tâm điểm chú ý khi màn trình diễn của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Thay vì để những tranh luận trở thành áp lực, người đẹp lựa chọn đón nhận mọi góp ý với tinh thần cầu thị và xem đây là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Với Emoura, hành trình tại một cuộc thi nhan sắc không chỉ là chinh phục sân khấu hay danh hiệu, mà còn là quá trình học hỏi, trưởng thành sau mỗi trải nghiệm. Cô tin rằng mỗi thử thách đều mang đến những bài học quý giá, giúp bản thân bản lĩnh hơn và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn.

"Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những khoảnh khắc mình làm tốt và những khoảnh khắc mình chưa làm tốt. Điều quan trọng không phải là né tránh những góp ý, mà là biết lắng nghe, nhìn nhận và trưởng thành từ đó. Tôi luôn tin rằng mỗi trải nghiệm đều mang đến một bài học. Có những bài học đến từ thành công, nhưng cũng có những bài học chỉ xuất hiện sau những lần mình vấp ngã. Tôi trân trọng cả hai", cô chia sẻ.

Emoura Phạm cho biết xem mọi trải nghiệm tại cuộc thi là cơ hội để học hỏi và trưởng thành ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng trước khi có mặt tại Miss Grand Vietnam 2026, Emoura từng trải qua cảm giác thất vọng khi không thể bước vào nhà chung Vietnam's Next Top Model. Khi ấy, cô cũng từng hoài nghi bản thân và chịu nhiều áp lực từ những kỳ vọng xung quanh.



"Tôi từng nghĩ mình phải trở thành hình mẫu mà người khác mong muốn. Sau đó tôi nhận ra, điều mình cần làm không phải là cố gắng giống ai, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Emoura nói. Theo người đẹp, chính thất bại năm đó đã giúp cô thay đổi cách nhìn về bản thân, hiểu được rằng sự tự tin không đến từ việc được tất cả mọi người công nhận. Nó đến từ việc mình biết mình là ai, biết mình đang cố gắng vì điều gì và không ngừng học hỏi.

Sau Vietnam's Next Top Model, Emoura dành gần một năm để rèn luyện nhiều kỹ năng như catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất. Với cô, mỗi kỹ năng không chỉ phục vụ cuộc thi mà còn giúp hoàn thiện bản thân. Emoura nói thêm: "Tôi luôn tin việc học không phải để chứng minh mình giỏi hơn người khác. Việc học giúp mình khiêm tốn hơn, hiểu mình còn thiếu điều gì và biết mình cần tiếp tục cố gắng ở đâu".

Nhan sắc lai ấn tượng của Emoura ẢNH: NVCC

Lớn lên trong môi trường quốc tế, Emoura cho biết hành trình tìm kiếm bản sắc cũng giống như hành trình học cách chấp nhận chính mình. "Có một thời gian tôi từng tự hỏi mình thực sự thuộc về đâu. Sau này tôi nhận ra mình không cần phải chọn giữa các nền văn hóa. Tất cả những trải nghiệm ấy đều tạo nên con người của tôi hôm nay. Tôi chỉ thực sự hiểu mình thuộc về Việt Nam khi rời Việt Nam. Suốt gần 10 năm học tập ở Mỹ, điều tôi mong mỏi nhất luôn là được trở về nhà", Emoura bày tỏ.

Theo Emoura, bản sắc Việt không nằm ở ngoại hình mà thể hiện qua cách mỗi người đối xử với gia đình, với cộng đồng và những người xung quanh. "Tôi luôn ngưỡng mộ người phụ nữ Việt Nam vì sự mạnh mẽ, kiên cường và giàu nghị lực. Đó là những giá trị tôi muốn học hỏi mỗi ngày", cô nói.

Người đẹp cũng cho biết những ngày qua, điều khiến cô cảm động nhất là bên cạnh những ý kiến góp ý vẫn có rất nhiều khán giả động viên, khích lệ cô tiếp tục cố gắng. Với Emoura, một cuộc thi sắc đẹp không chỉ là hành trình chinh phục chiếc vương miện mà còn là hành trình học cách lắng nghe, thích nghi và hoàn thiện bản thân.

"Tôi hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ không quá sợ sai. Chúng ta có thể mắc lỗi, có thể bị góp ý, nhưng điều đó không quyết định giá trị của một con người. Điều quyết định là sau mỗi lần như vậy, mình chọn đứng dậy như thế nào", Emoura chia sẻ. Người đẹp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực dù không mong mình trở nên hoàn hảo. Cô cho rằng chỉ mong mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua một chút, và nếu hành trình có thể truyền thêm động lực cho ai đó đang thiếu tự tin hoặc đang trải qua một thất bại, thì đó đã là điều rất ý nghĩa đối với cô.