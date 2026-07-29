Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 diễn cùng trăn, bốc lửa với bikini

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 khoe vóc dáng 'bốc lửa'

Đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 (Miss Grand Vietnam) diễn ra sôi động tại TP.HCM với sự góp mặt của Top 30 thí sinh. Vòng thi này gồm có 3 phần: trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và National Costumes. Bên cạnh việc khoe vẻ đẹp sang trọng trong các thiết kế dạ hội, phần hô tên của các thí sinh tiếp tục là điểm nhấn được khán giả chờ đợi.

Dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tự tin sải bước trên sân khấu bán kết Ảnh: BTC CUNG CẤP

Mỗi "chiến binh" của đấu trường nhan sắc này mang đến một màu sắc riêng thông qua cách giới thiệu tên và quê hương với chất giọng nội lực cùng phong thái tự tin. Đây được xem là đặc sản của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Nếu các thí sinh khác lựa chọn mở đầu bằng một câu hát hay một khổ thơ thì người đẹp Mai Bảo Hân khiến khán giả ngỡ ngàng khi vác con trăn lên sân khấu.

Tiếp nối phần trang phục dạ hội, Top 30 bước vào phần thi trang phục áo tắm. Trong những thiết kế nổi bật, các người đẹp lần lượt khoe hình thể săn chắc, những bước catwalk uyển chuyển và thần thái cuốn hút. So với vòng sơ khảo, phần trình diễn bikini tại bán kết được tiết chế hơn về động tác. Thay vì tập trung vào những màn tạo dáng quá táo bạo, các thí sinh ưu tiên thể hiện kỹ thuật catwalk, khả năng kiểm soát sân khấu và tương tác với khán giả. Dù vậy, phần thi này vẫn giữ được bầu không khí sôi động, nóng bỏng và hấp dẫn.

Với màn trình diễn của 30 thí sinh, đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Sau màn thể hiện bản lĩnh qua phần thi dạ hội, trình diễn bikini và National Costumes, những thí sinh này sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng để chinh phục ban giám khảo và khán giả trong đêm chung kết vào ngày 31.7.