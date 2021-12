Ép buộc nhân viên đưa tiền, nguyên phó giám đốc Bưu điện tỉnh bị khai trừ Đảng

Ngày 26.12, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk, cơ quan này vừa họp phiên định kỳ lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật Đảng nhiều cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm trong công tác.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Dương Đinh Quỳnh Thủy, đảng viên chi bộ Bưu điện TP.Buôn Ma Thuột, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk.

Vòi tiền nhân viên

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, mặc dù không được Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh phân công phụ trách công tác tổ chức cán bộ; không được Tổng công ty Bưu điện VN giao nhiệm vụ rà soát, bố trí sắp xếp nhân sự của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, nhưng bà Thủy đã mạo nhận cấp có thẩm quyền để đe dọa, ép buộc một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải đưa tiền, chuyển tiền để không bị điều động, luân chuyển công tác hoặc để được ưu ái trong đề bạt, bổ nhiệm chức vụ.

Trong quá trình kiểm tra, giải quyết tố cáo, bà Thủy không thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm; có thái độ không hợp tác, không tham dự đầy đủ các cuộc họp để giải quyết tố cáo và xem xét xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bà Dương Đinh Quỳnh Thủy bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

Kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoành Long, Đội trưởng điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên bí thư chi bộ, Đội trưởng Cảnh sát kinh tế, kỹ thuật hình sự Công an H.Cư Kuin.





Qua xem xét, trong thời gian công tác tại Công an H.Cư Kuin, với trách nhiệm được phân công làm điều tra viên thụ lý chính, ông Long đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà phê niên vụ 2011 - 2012 và niên vụ 2015 - 2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim (xã Ea Ktur, H.Cư Kuin).

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Hoành Long gây hậu quả, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác trước đây và quyết định thi hành kỷ luật ông Long bằng hình thức khiển trách.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim (Thanh Niên từng thông tin), vào tháng 7.2021, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Vọng (nguyên giám đốc) và Lê Hải Hùng (kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can này đã câu kết lập khống chứng từ trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Cũng tại kỳ họp trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ, nguyên cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, khiển trách đối với ông Lê Khắc Đức, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự H.Krông Pắk, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cảnh cáo đối với ông Tạ Ngọc Sáng, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP.Buôn Ma Thuột, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk và bà Nguyễn Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Đức và ông Sáng đã có những sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Bà Liên tham mưu lãnh đạo Cục thực hiện không đúng quy định trong việc thuê kho và thanh toán tiền thuê kho giữ tang vật vụ án; ký duyệt thanh toán một số chứng từ chi tiếp khách năm 2018; việc thu lại và sử dụng một phần số tiền thu nhập tăng thêm của công chức, người lao động ở cơ quan này…