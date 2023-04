'Ép' Ford Ranger Raptor 2023 tới cực hạn

Ford Ranger Raptor 2023 được nhấn mạnh loạt công nghệ mới cũng như các trang bị phục vụ cho khả năng off-road tầm cao. Để dẹp bỏ tư tưởng của nhiều người mua xe bán tải để đi "cà phê", hay chọn phiên bản Raptor chỉ vì nó "đẹp", hãng xe Mỹ tạo cơ hội cho giới truyền thông có thể thử đưa mẫu xe này đến giới hạn vật lý cũng như đỉnh điểm nỗi sợ của chính bản thân người lái.

Ford Ranger Raptor 2023 có giá 1,3 tỉ đồng tại Việt Nam

Toàn bộ các bài lái thử đều hướng đến thử thách khả năng vượt địa hình ở dải tốc độ thấp và cao, cũng như đẩy Ranger Raptor 2023 đạt tới giới hạn ở mức cực đoan nhất. Do vậy, bài viết này không đánh giá chiếc xe ở khả năng vận hành trên đường nhựa, vốn là điều kiện vận hành quá đỗi bình thường với nhiều loại xe.

Ford Ranger Raptor 2023 chỉ trang bị khối động cơ 2.0L kết hợp cùng hộp số 10 cấp như phiên bản Wildtrak, có công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ này chỉ mạnh hơn một chút so với Toyota Hilux phiên bản 2.8L (công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm). Trong khi đó, ở một số quốc gia khác, Ford Ranger Raptor có thêm cấu hình máy xăng V6, dung tích 3.0L. Tất nhiên, hãng xe Mỹ có lý do để không chọn cấu hình vận hành "khủng" nhất, khi giá bán xe sẽ bị đẩy lên tầm xe sang do dung tích máy lớn, mức đầu tư phi lý với xe bán tải.

Thử thách Ford Ranger Raptor 2023 đạt cực hạn với tốc độ off-road lên tới 80 km/giờ



Dù có vẻ như những con số về sức mạnh trên cỗ máy 2.0L tăng áp chưa cho thấy uy lực của Ford Ranger Raptor, những con đường gồ ghề, đầy cát tại Ninh Thuận cho thấy góc nhìn khác của xe bán tải hiệu năng cao, thể hiện rõ nét lợi thế ở sức kéo cũng như sự "lì lợm" của hệ khung gầm và hệ thống treo. Dù thử xe trên đường địa hình, Ford cho phép người lái có thể đẩy tốc độ tối đa lên 80 km/giờ và tin rằng không có nhiều người đủ tự tin để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đưa chiếc xe đạt vận tốc đó trên cung đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro bên dưới lớp cát dày.

Điểm đặc biệt của bài trải nghiệm không chỉ lội qua khu vực nước sâu, di chuyển chậm ở địa hình dốc có độ nghiêng lớn, vốn là thế mạnh vốn có của dòng xe Raptor. Sự mới lạ đến từ bài mô phỏng đường đua Baja 1000 - giải đua địa hình khắc nghiệt nhất thế giới. Tại khu vực này, người lái có thể thoải mái đẩy giới hạn tối đa của chiếc xe lên tốc độ cao nhất mà bản thân có thể tự kiểm soát được, trong vai một tay đua Rally. Dù ban tổ chức cho phép xe chạy tốc độ 80 km/giờ nhưng không có quá nhiều người đủ khả năng đạt tới giới hạn này.

Hệ thống phuộc Fox 2,5 inch đáng giá trên Ford Ranger Raptor 2023

Một trong những trang bị đắt giá trên Ford Ranger Raptor 2023 nằm ở hệ thống treo sử dụng phuộc Fox 2,5 inch. Lần đầu tiên, dòng xe này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiên tiến, với hộp số phụ được điều khiển bằng điện, kết hợp với chức năng khóa vi sai ở cầu sau. Đây cũng là nâng cấp "ăn tiền" trên phiên bản Raptor so với Wildtrak.

So với các phiên bản còn lại, khác biệt của phiên bản Ford Ranger Raptor 2023 còn nằm ở 7 chế độ lái, gồm Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts và Baja. Ngoài ra, xe còn được bố trí thêm hệ thống kiểm soát hành trình Trail Control, khung gầm được gia cố bằng thép cường lực dày.

"Ép" Ford Ranger Raptor 2023 tới cực hạn vẫn chưa cảm thấy được nỗi sợ khi cầm lái

Với hàng loạt tính năng và công nghệ hiện đại, Ford Ranger Raptor 2023 cho phép người lái có thể tự tin đạp hết chân ga, đánh lái gấp ở tốc độ cao tới mức mạo hiểm nhất. Chắc chắn rằng, đây là những thử thách không ai muốn thử đối với chiếc bán tải gầm cao thông thường. Ở vòng thử đầu tiên, tôi có chút do dự khi chỉ chạy ở tốc độ 50 - 60 km/giờ, mặt đường nhiều cát và gồ ghề khiến nhiều người lo ngại xe có thể mất kiểm soát và bị lật nếu ôm cua quá nhanh. Tuy nhiên, nỗi lo đó dần tan biến, tôi chợt nhận ra tốc độ này là quá dễ dàng với khả năng ổn định thân xe đỉnh cao của Ford Ranger Raptor 2023 sau vòng lái làm quen.

Ở vòng thử thứ hai, khi đã quen xe cũng như biết được khả năng xử lý của nó, tự tin đạp hết chân ga đạt tốc độ xấp xỉ 80 km/giờ và có lúc hơn một chút, chiếc xe vẫn lầm lũi di chuyển, băng băng trên con đường địa hình cát dày một cách dễ dàng. Thử một khúc cua và buông ga một chút, chiếc xe khẽ trượt nhẹ và cho phép người lái có thể đánh lái ngược, đạp ga thực hiện một cú "drift" đẹp mắt không thể dễ dàng hơn. Xe vẫn an toàn, ổn định và không một chút khiến người lái cảm thấy lo lắng. Cảm giác được đóng vai một tay đua Rally thực thụ làm không ít người tham gia phấn khích, đó là ấn tượng đọng lại.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội thử sức Ford Ranger Raptor ở điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất

Tất nhiên, với chiếc xe có cỗ máy dung tích chỉ 2.0L đi kèm trọng lượng nặng, khó có thể yêu cầu một gia tốc lớn hay cảm giác "dính ghế" khi đạp ga. Cái "sướng" khi lái chiếc Ford Ranger Raptor 2023 đến từ việc người cầm vô-lăng có thể tự tin đưa chiếc xe băng qua mọi loại địa hình mà không chút do dự. Trên những con đường mà nhiều chiếc xe thông thường có thể di chuyển được nhưng phải phanh chậm lại khi gặp ổ gà/ổ voi để bảo vệ hệ thống treo, khung gầm, Ford Ranger Raptor 2023 không cần phải làm vậy. Người lái hoàn toàn có thể "cứng" ga mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm nhận của người ngồi bên trong, vì thế xe vẫn giữ được tốc độ cao, đó chính là cái "thú" của chiếc bán tải đắt tiền này.

Trước đây, chế độ lái Baja gần như không được người dùng khai thác triệt để nên vẫn còn là khái niệm mơ hồ. Có người mua xe nhưng chưa từng sử dụng đến chức năng này, quả thực lãng phí nếu không được thử sức hết khả năng ưu việt ở chế độ lái được hãng xe Mỹ đầu tư nghiên cứu ứng dụng trên Ford Ranger Raptor 2023. Đúc kết lại cho toàn bộ chương trình lái thử, người lái chỉ cần đạp hết ga, đánh lái theo cung đường, việc còn lại Ford Ranger Raptor 2023 làm tất.

Tìm được giới hạn của Ford Ranger Raptor 2023 là điều không đơn giản

Lái thử xong, tôi cảm thấy vẫn chưa tìm ra điểm cực hạn của Ford Ranger Raptor 2023, chiếc xe vẫn di chuyển quá dễ dàng trên con đường này. Dù vậy, đây cũng là trải nghiệm phấn khích khó có lần thứ hai trong đời, vì nếu như có điều kiện sở hữu chiếc xe này, chắc chắn không nhiều người có thể thỏa sức "phá" thoải mái như vậy.