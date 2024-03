Epic Games Store đang tặng miễn phí 2 trò chơi hấp dẫn

Theo Neowin, Epic Games Store tiếp tục chương trình tặng game miễn phí mới nhất với hai trò chơi hấp dẫn là Call of the Wild: The Angler và Invincible Presents: Atom Eve.

Call of the Wild: The Angler là tựa game thế giới mở lấy đề tài câu cá, mang đến trải nghiệm thư giãn cho người chơi. Bạn sẽ được khám phá thiên nhiên hoang dã, tìm kiếm những địa điểm lý tưởng để buông cần và tận hưởng thú vui tao nhã này. Game hỗ trợ chơi đơn và hợp tác nhiều người, được phát triển bởi cùng đội ngũ tạo ra trò chơi săn quái vật The Hunter: Call of the Wild nổi tiếng.

Trò chơi câu cá thế giới mở Call of the Wild: The Angler EPIC GAMES STORE

Trong khi đó, Invincible Presents: Atom Eve là sự kết hợp độc đáo giữa tiểu thuyết hình ảnh và game nhập vai, đưa bạn đến với thế giới của loạt phim hoạt hình Invincible rất được yêu thích. Trò chơi cho phép bạn nhập vai siêu anh hùng Atom Eve với các trận chiến theo lượt diễn ra khi đối đầu với kẻ xấu. Đồng thời giải quyết bí ẩn và cân bằng giữa trách nhiệm của người hùng và những thách thức trong cuộc sống đời thường.

Game nhập vai hành động Invincible Presents: Atom Eve EPIC GAMES STORE

Cả hai tựa game đều miễn phí trên Epic Games Store cho đến ngày 28.3. Người chơi chỉ cần đăng nhập tài khoản và thêm vào thư viện trò chơi một cách dễ dàng.

Ngoài ra, chương trình giảm giá Spring Sale của Epic Games Store vẫn đang diễn ra với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho đến ngày 28.3. Mới đây, cửa hàng trò chơi cũng đã thông báo sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10 32 bit vào tháng 6.2024.