Xbox sắp tung cửa hàng trò chơi di động vào năm sau

Theo VGC, người đứng đầu bộ phận trò chơi của Microsoft đã gợi ý rằng cửa hàng trò chơi di động của công ty có thể sẵn sàng vào năm tới. Phát biểu với Financial Times, Phil Spencer đã nhắc lại kế hoạch ra mắt cửa hàng ứng dụng Xbox trên thiết bị iOS và Android, đồng thời giải thích rằng Microsoft đã chuẩn bị kĩ càng về mặt pháp lý cho cửa hàng và chỉ chờ đến ngày nó được phát hành.

Xbox có kế hoạch tung ra cửa hàng trò chơi Xbox di động vào năm sau VGC

Trong cuộc phỏng vấn, Spencer đã nói về Đạo luật thị trường kỹ thuật số (Digital Markets Act), một bộ luật mới sẽ buộc Apple và Google cho phép người dùng truy cập ứng dụng từ nhiều nơi chứ không chỉ từ App Store và Google Play Store. Đạo luật này đã được Nghị viện châu Âu ký thành luật vào tháng 9.2022 và sẽ có hiệu lực từ ngày 2.5.2023.

Luật mới sẽ xác định những 'gatekeepers - người gác cổng' kỹ thuật số, có thể hiểu là những công ty độc quyền, bị cáo buộc sử dụng quyền lực của họ để ngăn cản các công ty khác tham gia vào việc bán hàng kỹ thuật số trên nền tảng của họ.

Sau khi xác định được những đối tượng này, họ sẽ phải bắt đầu tuân thủ đạo luật trước ngày 6.3.2024. Trong trường hợp của Apple và Google, luật sẽ buộc hai công ty cho phép người dùng cài đặt các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba trên thiết bị iOS và Android.

Về mặt lý thuyết, sau ngày 6.3.2024 là thời điểm mà Microsoft có thể thêm Xbox Games Store vào các thiết bị di động.

Ngoài ra, Microsoft cũng tuyên bố rằng một trong những lý do chính khiến họ mua lại Activision Blizzard là độ phủ sóng mạnh mẽ của các trò chơi di động đến từ công ty, từ Call of Duty: Mobile đến các trò chơi do công ty con King phát hành (trong đó có Candy Crush).