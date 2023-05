Epic Games Store sắp tặng miễn phí một gói trò chơi nổi tiếng

Theo VGC, tựa game miễn phí tiếp theo của Epic Games Store đã được tiết lộ. Cửa hàng trò chơi PC sẽ tặng gói trò chơi The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle cho người dùng từ ngày 11 – 18.5.

Gói trò chơi sẽ có 3 gói mở rộng dành cho trò chơi mô phỏng cuộc sống của EA gồm Jungle Adventure Game Pack, Luxury Party Stuff Pack và Fashion Street Kit. Khi không được khuyến mãi, gói trò chơi này có tổng giá trị khoảng 35 USD (tương đương 820.000 đồng). Người chơi chỉ việc truy cập Epic Games Store, đăng nhập tài khoản và thêm trò chơi vào thư viện hoàn toàn miễn phí.

The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle sắp được miễn phí trên Epic Games Store VGC

The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle sẽ thay thế cho các trò chơi Against All Odds, Kao the Kangaroo và Horizon Chase Turbo, hiện đang được miễn phí cho đến ngày 11.5.

Tính đến nay, Epic Games Store đã tặng cho người dùng 99 tựa game miễn phí vào năm ngoái (tăng từ con số 89 tựa game của năm 2021). Theo công ty, tổng trị giá trị của những trò chơi này là 2.240 USD và người dùng đã nhận các tựa game miễn phí hơn 700 triệu lượt.

Epic gần đây cũng đã gợi ý về việc người chơi sắp có thêm các sản phẩm độc quyền cao cấp trên Epic Games Store trong tương lai.