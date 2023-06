Epic Games Store sắp tặng miễn phí một tựa game săn bắn nổi tiếng

Theo VGC, cửa hàng trò chơi của Epic đã công bố trò chơi tiếp theo mà họ sắp cung cấp miễn phí cho người dùng. Cụ thể, tựa game săn bắn ‘The Hunter: Call of the Wild’ sẽ được tải về không tốn phí từ ngày 22 – 29.6.

The Hunter: Call of the Wild sắp được tặng miễn phí trên Epic Games Store Expansive Worlds

Khi bước vào thế giới của The Hunter: Call of the Wild, người chơi sẽ được trải nghiệm một bầu không khí hoang dã không giống bất kỳ trò chơi nào khác trên thị trường. Với bối cảnh thế giới mở thực tế, trực quan và ngoạn mục, người chơi sẽ đắm chìm trong cảm giác đi săn, cho dù họ chọn chế độ chơi đơn hay cùng bạn bè phiêu lưu khám phá. Nhà phát triển kiêm phát hành Expansive Worlds của trò chơi cho biết.

Bối cảnh thế giới mở trong The Hunter: Call of the Wild Expansive Worlds

The Hunter: Call of the Wild sẽ thay thế cho hai trò chơi Guacamelee! Super Turbo Championship Edition và Guacamelee! 2, hiện đang được nhận miễn phí cho đến ngày 22.6.

Epic Games Store đã tặng 99 tựa game miễn phí vào năm ngoái. Theo Epic, những trò chơi này có tổng trị giá 2.240 USD và người dùng đã yêu cầu hơn 700 triệu tựa game miễn phí. Công ty gần đây cũng đã gợi ý rằng người chơi nên chuẩn bị đón nhận thêm các sản phẩm độc quyền cao cấp trên Epic Games Store trong tương lai.