Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Epson ra mắt dòng máy chiếu đáp ứng nhu cầu xê dịch

Thạch Anh
Thạch Anh
31/01/2026 07:37 GMT+7

Epson chính thức ra mắt dòng sản phẩm máy chiếu giải trí di động mới nhất tại thị trường Đông Nam Á với tên gọi Lifestudio.

Dòng máy chiếu này của Epson gồm hai phiên bản chủ đạo: Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) và Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí trên màn ảnh rộng dù ở nhà, văn phòng hay trên những hành trình di chuyển.

Trong bối cảnh lối sống tự do, xê dịch và xu hướng làm việc linh hoạt hiện nay, nhu cầu về các thiết bị công nghệ có tính kết nối cao và dễ dàng mang theo ngày càng lớn. Dòng máy chiếu Lifestudio tích hợp khả năng hiển thị vượt trội cùng hệ thống âm thanh chất lượng bên trong một thân máy gọn nhẹ. Với khối lượng chưa đầy 4 kg, các mẫu máy chiếu Lifestudio Pop và Flex được thiết kế phù hợp cho việc di chuyển. 

Có gì trong các dòng máy chiếu mới của Epson?

Nếu dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6 kg thì dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng. Người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc bất kỳ bề mặt nào mà không cần sắp xếp lại nội thất.

Epson ra mắt dòng máy chiếu đáp ứng nhu cầu xê dịch - Ảnh 1.

Các mẫu máy chiếu mới ra mắt là sự kết hợp giữa hiệu năng, tính linh hoạt và thẩm mỹ

Ảnh: Epson

Mẫu máy EF-72 vừa đóng vai trò máy chiếu màn hình lớn, vừa là đèn bàn tạo không gian ấm cúng, đồng thời là loa không dây chất lượng cao. Sự tích hợp này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem phim, nghe nhạc mà không cần trang bị thêm phụ kiện rườm rà. Đặc biệt, mẫu EF-72 hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép thiết lập không gian giải trí ngay cả ở những nơi không có sẵn nguồn điện.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumen, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Để trải nghiệm nghe nhìn thêm trọn vẹn, Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động. Bên cạnh đó, việc tích hợp sẵn nền tảng Google TV™ trên dòng máy chiếu mới này còn giúp người dùng dễ truy cập các ứng dụng trực tuyến đến những gợi ý nội dung được cá nhân hóa ngay trên thiết bị.

Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh. Cả hai dòng Pop và Flex đều có khả năng tự động cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và màu sắc hình ảnh theo màu tường. Đặc biệt, tính năng tự động né vật cản sẽ tự điều chỉnh kích thước trình chiếu để tránh các vật cố định hoặc đồ vật treo tường, đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị trọn vẹn.

Việc đạt được góc chiếu lý tưởng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với sự kết hợp giữa dòng máy chiếu Lifestudio Flex cùng chân đế ELPFS01 (tùy chỉnh độ cao từ 60 cm đến 80 cm), cho phép trình chiếu linh hoạt từ bất kỳ vị trí nào trong phòng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống. “Sự kết hợp giữa hiệu năng vượt trội và tính linh hoạt cao sẽ giúp người dùng tự tay kiến tạo những trải nghiệm nghe nhìn đẳng cấp và tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình ở bất cứ nơi đâu”, đại diện Epson chia sẻ.

Tin liên quan

Epson ra mắt dòng máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV

Epson ra mắt dòng máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV

Epson vừa chính thức ra mắt máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV. Sản phẩm nổi bật với tốc độ in nhanh, độ bền cao và khả năng tích hợp linh hoạt, đáp ứng tối ưu nhu cầu vận hành liên tục của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và đồ uống (F&B).

Khám phá thêm chủ đề

Epson máy chiếu Epson Lifestudio Máy chiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận