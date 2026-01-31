Epson ra mắt dòng máy chiếu đáp ứng nhu cầu xê dịch

Dòng máy chiếu này của Epson gồm hai phiên bản chủ đạo: Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) và Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí trên màn ảnh rộng dù ở nhà, văn phòng hay trên những hành trình di chuyển.

Trong bối cảnh lối sống tự do, xê dịch và xu hướng làm việc linh hoạt hiện nay, nhu cầu về các thiết bị công nghệ có tính kết nối cao và dễ dàng mang theo ngày càng lớn. Dòng máy chiếu Lifestudio tích hợp khả năng hiển thị vượt trội cùng hệ thống âm thanh chất lượng bên trong một thân máy gọn nhẹ. Với khối lượng chưa đầy 4 kg, các mẫu máy chiếu Lifestudio Pop và Flex được thiết kế phù hợp cho việc di chuyển.

Có gì trong các dòng máy chiếu mới của Epson?

Nếu dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6 kg thì dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng. Người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc bất kỳ bề mặt nào mà không cần sắp xếp lại nội thất.

Các mẫu máy chiếu mới ra mắt là sự kết hợp giữa hiệu năng, tính linh hoạt và thẩm mỹ Ảnh: Epson

Mẫu máy EF-72 vừa đóng vai trò máy chiếu màn hình lớn, vừa là đèn bàn tạo không gian ấm cúng, đồng thời là loa không dây chất lượng cao. Sự tích hợp này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem phim, nghe nhạc mà không cần trang bị thêm phụ kiện rườm rà. Đặc biệt, mẫu EF-72 hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép thiết lập không gian giải trí ngay cả ở những nơi không có sẵn nguồn điện.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumen, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Để trải nghiệm nghe nhìn thêm trọn vẹn, Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động. Bên cạnh đó, việc tích hợp sẵn nền tảng Google TV™ trên dòng máy chiếu mới này còn giúp người dùng dễ truy cập các ứng dụng trực tuyến đến những gợi ý nội dung được cá nhân hóa ngay trên thiết bị.

Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh. Cả hai dòng Pop và Flex đều có khả năng tự động cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và màu sắc hình ảnh theo màu tường. Đặc biệt, tính năng tự động né vật cản sẽ tự điều chỉnh kích thước trình chiếu để tránh các vật cố định hoặc đồ vật treo tường, đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị trọn vẹn.

Việc đạt được góc chiếu lý tưởng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với sự kết hợp giữa dòng máy chiếu Lifestudio Flex cùng chân đế ELPFS01 (tùy chỉnh độ cao từ 60 cm đến 80 cm), cho phép trình chiếu linh hoạt từ bất kỳ vị trí nào trong phòng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống. “Sự kết hợp giữa hiệu năng vượt trội và tính linh hoạt cao sẽ giúp người dùng tự tay kiến tạo những trải nghiệm nghe nhìn đẳng cấp và tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình ở bất cứ nơi đâu”, đại diện Epson chia sẻ.