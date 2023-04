Epson sẽ góp 1,6 triệu euro để khôi phục và bảo tồn rừng

Epson giới thiệu dòng máy in phun mới WorkForce Enterprise AM với loạt sản phẩm máy in màu đa chức năng khổ A3 AM-C4000, C5000 và C6000 với tốc độ in vượt trội, tiêu thụ ít năng lượng hơn so với máy in laser.