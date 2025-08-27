Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Ericsson hợp tác Trường đại học Giao thông vận tải hỗ trợ sinh viên ứng dụng 5G

Thành Luân
Thành Luân
27/08/2025 15:54 GMT+7

Ericsson và Trường đại học Giao thông vận tải (UTC) vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kiến thức và kỹ năng cần thiết về 5G và các công nghệ số liên quan để tham gia và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ hợp tác này, Ericsson sẽ hỗ trợ triển khai các ứng dụng thực tiễn 5G tại Việt Nam trong nhiều ngành khác nhau, tiên phong là ngành đường sắt.

Ericsson hợp tác cùng Trường Đại học Giao thông Vận hỗ trợ sinh viên ứng dụng 5G - Ảnh 1.

Ericsson hiện là đơn vị phát triển 5G nổi bật trên toàn cầu

Ảnh: AFP

Theo đó, lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Đại học - Doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua Chương trình Aus4Skills, và Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở, thúc đẩy kết nối và tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Với chủ đề "Hợp tác Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển các Công nghệ cao và Công nghệ Chiến lược", diễn đàn đóng vai trò là cầu nối đối thoại hiệu quả cho các bên cùng thảo luận và đề xuất giải pháp từ cơ chế, chính sách đến xây dựng văn hóa cộng tác, qua đó củng cố mô hình "tam giác" (Nhà nước - Học thuật - Doanh nghiệp), góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tạo ra những đột phá trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: "Sự hợp tác giữa Ericsson và Trường đại học Giao thông vận tải đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức về những công nghệ tiên tiến nhất, không chỉ trong lĩnh vực viễn thông mà còn mở rộng sang các ngành khác như giao thông vận tải. Những chương trình hợp tác như thế này sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược số hóa của Chính phủ".

Ericsson sẽ cử các chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy và tổ chức các hội thảo chuyên đề về công nghệ 5G và các ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt cao tốc. Ericsson cũng dự kiến sẽ đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) trong nhiều sáng kiến nâng cao kỹ năng, hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho việc triển khai mạng 5G trên toàn quốc.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền kinh tế số với 5G, việc trang bị cho sinh viên kiến thức về 5G và các công nghệ tiên tiến khác sẽ giúp đất nước khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ này, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa quốc gia. Thông qua đào tạo nhân lực, triển khai cơ sở hạ tầng phù hợp và khuyến khích cộng đồng phát triển ứng dụng mới, Ericsson mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững.

