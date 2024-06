Erik, Đức Phúc từng bị Hòa Minzy ‘cản’ khi quyết định thi Anh trai 'say hi'

3 năm kể từ khi giành quán quân The Heroes 2021, ca sĩ Erik trở lại tranh tài trong show âm nhạc Anh trai "say hi". Đây là chương trình quy tụ gần 30 nam nghệ sĩ cùng tham gia, trong đó phải kể đến Isaac, Anh Tú, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Song Luân… Họ cùng trải qua quá trình luyện tập, hoàn thiện kỹ năng ca hát, vũ đạo và sáng tác để góp mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng.

Thừa nhận phải đối diện với nhiều thử thách trong Anh trai "say hi", song Erik vẫn tự tin vào phần thể hiện của mình và đặt mục tiêu giành quán quân chung cuộc.