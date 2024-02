Erling Haaland ghi 2 bàn thắng trong ngày Man City chỉ có 2 cú sút trúng đích

Màn so tài giữa Man City và Everton là cặp đấu diễn ra sớm nhất của vòng 24 Ngoại hạng Anh. Các học trò của HLV Pep Guardiola đang xếp thứ 2 với 49 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Chính vì thế, nửa xanh thành Manchester quyết tâm giành chiến thắng để "giật" ngôi đầu từ tay "The Kop".

So với trận gặp Brentford (6.2), Man City có đến 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất là việc bộ đôi tiền vệ quan trọng là De Bruyne và Bernardo Silva ngồi dự bị. Ngoài ra, những cầu thủ chơi ấn tượng ở hàng thủ là Kyle Walker, Josko Gvardiol cũng không được lựa chọn. Dù vậy, với chất lượng đội hình vượt trội, đặc biệt là chân sút Erling Haaland trở lại và chơi cao nhất trên hàng công, giới chuyên môn nhận định Man City sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Everton.

De Bruyne bất ngờ phải ngồi dự bị REUTERS

Tuy nhiên, những diễn biến trong hơn 90 phút trên sân Etihad thật sự khó khăn với Man City. Sự chủ động luôn được đội chủ nhà duy trì trong suốt hiệp 1 với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 75% nhưng điều ngạc nhiên là Man City hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của Everton. Bộ đôi trung vệ của đội khách là Jarrad Branthwaite và James Tarkowski thi đấu lăn xả và liên tục ngăn chặn các pha bóng ở trung lộ của Man City. Erling Haaland và các đồng đội tung ra đến 10 cú sút nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Đây cũng là thống kê tệ nhất của Man City kể từ đầu mùa 2023 - 2024.

Những sự thay đổi được HLV Pep Guardiola thực hiện ở đầu hiệp 2 nhưng thế trận vẫn không có gì thay đổi. Các chân sút của The Citizens liên tục “bắn phá” khung thành đối phương nhưng tất cả đều tỏ ra vô hại.

HLV Pep Guardiola chán nản khi các cầu thủ Man City sút nhiều nhưng bóng đều không đi trúng đích REUTERS

Mãi đến phút 71, Man City mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Xuất phát từ quả đá phạt góc, bóng vô tình tìm đến vị trí của Erling Haaland. Ở khoảng cách hơn 6 m, tiền đạo người Na Uy lại sút bóng đi đúng vào người của Jordan Pickford. Tuy nhiên, lực đi của quả bóng rất mạnh và thủ môn người Anh bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 85, Erling Haaland có lần thứ 2 dứt điểm trúng đích và bóng vẫn đi vào lưới. Lần này, người kiến tạo cho anh là De Bruyne sau một pha phản công nhanh.

Erling Haaland trở thành người hùng với 2 bàn thắng từ 2 cú dứt điểm trúng đích của Man City REUTERS

Tiền đạo người Na Uy vẫn chứng tỏ được giá trị ở những thời điểm Man City gặp khó REUTERS

Với cú đúp bàn thắng trước Everton, Erling Haaland đã có 16 bàn tại Ngoại Hạng Anh. Tiền đạo sinh năm 2000 vẫn dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới khi hơn cầu thủ xếp sau là Mohamed Salah 2 bàn. Đồng thời, Erling Haaland cũng trực tiếp giúp Man City có thắng lợi 2-0 để vươn lên đứng đầu bảng. Các học trò của HLV Pep Guardiola có 52 điểm, hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là Liverpool.