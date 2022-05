eShop của 3DS và Wii U sắp có thay đổi lớn

Theo GameRant, vừa có thêm một hồi chuông cảnh báo về sự kết thúc của kỷ nguyên 3DS và Wii U. Trước đó vào tháng 2, Nintendo đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp các ứng dụng eShop trên máy chơi game 3DS và Wii U, dự định chấm dứt hoàn toàn vào tháng 3.2023. Sau thông báo này, người hâm mộ Nintendo tỏ ra lo lắng và thực hiện tải lại các tựa game độc quyền có thể sẽ không truy cập được trong tương lai rất gần. Nhưng tình hình đang trở nên khó khăn hơn một chút, vì Nintendo sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên eShop của 3DS và Wii U vào ngày 23.5.

Đây là điều bắt buộc đối với Nintendo, vì họ đã thực hiện các biện pháp tương tự để vô hiệu hóa Wii Shop Channel và DSi Shop vào năm 2019 trước khi đóng cửa hoàn toàn các máy chủ của 2 dịch vụ vào vài tháng trước.

Nintendo đã có một thành tích xuất sắc vào cuối năm ngoái, với những bản hit lớn như Pokémon Legends: Arceus và Kirby and the Forgotten Land, mở rộng dịch vụ Nintendo Switch Online và giúp Nintendo Switch cán mốc doanh số 100 triệu đơn vị trên toàn cầu. Điều đó cho thấy rằng, những quyết định ‘khai trừ’ dịch vụ cổ điển có xu hướng để lại nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ, nếu xu hướng này tiếp tục trong một tương lai toàn trò chơi kỹ thuật số, có vẻ như nhiều trò chơi được phát hành trên nền tảng do Nintendo sở hữu sẽ nhanh chóng đến thời điểm trở nên lỗi thời.

Việc bảo tồn trò chơi điện tử đã trở thành một chủ đề thảo luận lớn trong những năm gần đây. Khi phần cứng cũ trở nên khó bảo trì hơn và các dịch vụ kỹ thuật số mới hơn đang đè bẹp những người tiền nhiệm, hàng trăm tựa game cổ điển chất lượng có nguy cơ bị mất vĩnh viễn. Thật khó để biết chính xác có bao nhiêu trò chơi không thể tiếp cận được với công chúng khi Wii Shop Channel đóng cửa.

Nintendo rất ‘không ưa’ việc giả lập trò chơi vượt quá sự kiểm soát của họ. Liên tục gây chiến với các trang web lưu trữ ROM của các tựa game NES, SNES và N64 cũ và gỡ các video trên YouTube hướng dẫn chủ sở hữu Steam Deck cách giả lập phần cứng Nintendo cổ điển trên thiết bị mới của Valve. Lập trường cứng rắn của nhà phát hành chống lại hành vi này cho thấy việc bảo tồn trò chơi cũ ngày càng khó khăn hơn.