ETC hợp tác Cisco thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công tại Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số khu vực công của Việt Nam đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, các dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bước đầu hình thành nền tảng dữ liệu số.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng không ngừng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động cập nhật và nâng cao năng lực nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại Việt Nam, chương trình Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia (CDA - Country Digital Acceleration) của Cisco được xem là cầu nối chiến lược, giúp các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam tiếp cận sớm nhất các công nghệ tiên tiến, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình CDA tại Việt Nam, Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC và Cisco sẽ cùng phát triển mô hình thử nghiệm (Proof of Concept - POC) cho hạ tầng số an toàn và có khả năng mở rộng, nhằm hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC và Cisco ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Các chuyên gia nhận định mô hình thử nghiệm sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng nền tảng hạ tầng số đáp ứng các yêu cầu về quy mô, tính năng và bảo mật cho hệ thống dữ liệu chính phủ. Trung tâm dữ liệu này đóng vai trò nền tảng then chốt cho việc xây dựng chính phủ số, đảm bảo kết nối dữ liệu đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, bằng việc số hóa hồ sơ tài liệu và triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mọi cấp chính quyền.



Theo đó Cisco sẽ thiết kế và cung cấp sản phẩm, phần mềm và dịch vụ để xây dựng mô hình trung tâm dữ liệu, đồng thời hỗ trợ chuyên gia và tổ chức các hoạt động đào tạo để hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Bảo mật thế hệ mới.

ETC sẽ dẫn dắt việc triển khai thử nghiệm, cung cấp các tình huống ứng dụng thực tế và môi trường thử nghiệm, đồng thời phối hợp tổ chức đào tạo và hội thảo liên quan đến quá trình triển khai mô hình này. Sau khi hoàn thiện, ETC và Cisco sẽ trình diễn giải pháp này tại Trung tâm Dữ liệu ETC, chào đón các đoàn nghiên cứu và công tác từ các cơ quan nhà nước đến tham quan và chứng kiến trực tiếp công nghệ.