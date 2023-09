EU sẽ sớm tìm giải pháp gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

Giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu năm 2045

Ngày 27.9, tân Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier đã có buổi gặp gỡ báo chí khi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đại sứ Guerrier chia sẻ, ông đã đến Việt Nam nhiều lần với tư cách là khách du lịch, với tư cách quan chức EU, ông cũng đã tham gia vào quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam vào năm 2004 - 2005.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier TTXVN

Đại sứ Guerrier cho biết, trong buổi trình quốc thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 26.9, ông đã chia sẻ với Chủ tịch nước về những công cụ, cơ chế từ EU để hai bên có thể sử dụng một cách tối ưu nhất để hỗ trợ quá trình phát triển bền vững của Việt Nam.

"Người dân Việt Nam và EU có những khát vọng chung, chúng tôi đã nói về phương châm của Việt Nam: "độc lập - tự do - hạnh phúc". Đó là cụm từ tôi thấy đẹp và ý nghĩa trong từng khái niệm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và cả EU", ông Guerrier khẳng định.

Ông Guerrier đã chia sẻ, nhiệm vụ của EU trong thời gian tới là ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam thực hiện được mục tiêu vào năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Đại sứ EU cho biết, một trong những công cụ quan trọng là Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Với việc thực thi EVFTA, trao đổi thương mại hai bên tăng 32%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang EU gấp 4 lần của EU sang Việt Nam.

EU có cơ chế vốn Global Gateway - Cửa ngõ toàn cầu, trị giá 300 tỉ euro để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và thiết lập quan hệ kinh tế để đạt được tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhưng không gây vấn đề về nợ công, mang lại các mục tiêu về xã hội, môi trường, con người.

Cơ chế Chuyển đổi năng lượng công bằng JEPT của G7 và các đối tác quốc tế khác trị giá 15,5 tỉ USD từ ngân sách công và đầu tư tư nhân, để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Sớm giải quyết gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về vấn đề gỡ bỏ thẻ vàng IUU (hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý) với hải sản Việt Nam. Đại sứ Julien Guerrier cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, đã được đàm phán trong nhiều năm và hy vọng sẽ tìm được giải pháp.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đại sứ EU ghi nhận Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thay đổi các quy định của pháp luật, nhưng điều quan trọng là thực thi và truyền thông đến ngư dân như thế nào. Ông cũng cho biết, tháng 10 tới sẽ có đoàn kiểm tra của EU sang Việt Nam để tiếp tục đánh giá việc Việt Nam thực hiện các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo.

Về thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh, Đại sứ Guerrier cho biết, EU và Việt Nam có lợi ích chung trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới, cụ thể là an ninh ở Biển Đông. Hai bên có dư địa hợp tác trong lĩnh vực này.

Hai bên đã có Hiệp định khung về hợp tác an ninh quốc phòng (FPA), ngoài ra là dự án tăng cường hợp tác an ninh tại châu Á của EU, là những cơ chế để hai bên có thể mở rộng quy mô hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh mạng, xây dựng năng lực hàng hải… và có những đóng góp để bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực quan trọng, là trung tâm của thế giới hiện nay, ông Guerrier cho biết, EU đã phát triển chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ở đó Việt Nam có vị trí quan trọng về kinh tế, dân số, vị trí địa lý, do đó Việt Nam là đối tác quan trọng của EU.