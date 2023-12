EU tăng cường bảo vệ thiết bị thông minh

Được Ủy ban Châu Âu đề xuất hồi tháng 9 năm ngoái, đạo luật tăng cường năng lực bền bỉ trước nguy cơ tấn công mạng sẽ được áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với một thiết bị hoặc hệ thống mạng. Với đạo luật đầu tiên về dạng này trên thế giới, EU muốn đảm bảo mọi thứ, từ thiết bị quan sát trẻ em từ xa, điện thoại thông minh, laptop, tủ lạnh đến máy chơi game, ứng dụng tường lửa, bộ định tuyến, ứng dụng di động đều an toàn cho người bán lẫn người mua.

Phía nhà sản xuất sẽ buộc phải thẩm định những nguy cơ liên quan đến an ninh mạng đối với sản phẩm REUTERS

Theo Reuters, luật mới đưa ra các yêu cầu về an ninh mạng cho khâu thiết kế, phát triển, sản xuất và bán toàn bộ các sản phẩm phần cứng lẫn phần mềm. Phía nhà sản xuất sẽ buộc phải thẩm định những nguy cơ liên quan đến an ninh mạng đối với sản phẩm của họ, tuân thủ yêu cầu về an ninh mạng và có hành động thích đáng để xử lý những vấn đề phát sinh trong dòng đời của sản phẩm, hoặc tối thiểu ít nhất 5 năm. Giới chức EU cũng yêu cầu tăng cường sự minh bạch về an ninh của các sản phẩm phần cứng lẫn phần mềm, liên tục cập nhật thông tin trong trường hợp xảy ra những vụ tấn công tin tặc.