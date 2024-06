EURO 2024: Đội tuyển Pháp mạnh hay không mạnh, ai trả lời nổi không?

Sau vòng đấu bảng của EURO 2024, đội tuyển Pháp ghi được 2 bàn thắng. Nhưng điều đáng chú ý ở chỗ thực tế thì đội bóng áo lam chỉ tự mình ghi 1 bàn trong số 2 bàn thắng nói trên, bàn còn lại do đối thủ tự đưa bóng vào lưới nhà.

Người ghi bàn cho đội tuyển Pháp tính cho đến sau vòng bảng là Kylian Mbappe, sau tình huống đá phạt đền vào lưới Ba Lan. Có nghĩa là Pháp chưa tự mình ghi bất kỳ bàn thắng nào từ các tình huống “bóng sống”. Đây là chi tiết gây ngạc nhiên lớn đối với đội bóng sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công, gồm Mbappe, Griezmann, Giroud, Dembele, Marcus Thuram, Kingsley Coman…





Mbappe với mặt nạ bảo vệ mũi

Pháp không phải là đội duy nhất nhạt nhòa sau vòng bảng. Ý hay Anh cũng là những đội chơi nhạt nhòa. Nhưng khác với Pháp, dưới thời HLV Gareth Southgate, đội tuyển Anh thường xuyên bị chỉ trích nhưng cũng thường xuyên tiến rất xa ở các giải đấu lớn.

Đội tuyển Ý càng khác biệt, đội này càng khó nhọc vượt qua giai đoạn đầu tiên ở các kỳ giải đấu lớn như World Cup hay EURO, họ càng đáng sợ, càng khó bị đánh bại ở giai đoạn knock-out.





Đội tuyển Pháp (áo xanh) đang bị nghi ngờ về thực lực

Đội tuyển Pháp ngược lại, chỉ ở những kỳ giải mà đội Pháp khởi đầu mạnh mẽ, họ mới tiến xa. Còn khi đội bóng áo lam khởi đầu chật vật, họ thường bị loại sớm.

Ví dụ như khi Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022, vào chung kết EURO 2016, đội bóng của HLV Didier Deschamps chơi tưng bừng ở vòng bảng, sớm giành vé đi tiếp, thậm chí sớm dẫn đầu bảng đấu của chính mình, chỉ sau 2 lượt trận.

Ngược lại, ở World Cup 2002 và World Cup 2010, Pháp thi đấu khó nhọc qua từng trận rồi bị loại ngay vòng bảng. Hay tại các kỳ EURO 2012 và 2020, đội tuyển Pháp lê từng bước qua vòng đấu bảng, trước khi họ bị loại ngay sau đó, ở vòng đấu knock-out đầu tiên (tại EURO 2012, vòng knock-out đầu tiên là vòng tứ kết, còn tại EURO 2020, vòng knock-out đầu tiên là vòng 16 đội).

Thậm chí, ở các kỳ EURO 2012 và 2020, thành tích ghi bàn của đội tuyển Pháp còn không tệ như chính họ tại EURO 2024. Vào các năm 2012 và 2020, đội tuyển Pháp mỗi kỳ giải ghi được 3 bàn sau vòng bảng. Như đã nói, khác với đội tuyển Ý, mỗi giai đoạn khác nhau có thể dùng những lối chơi khác nhau. Đội tuyển Pháp thường chỉ đá được đúng một lối chơi đã được chuẩn bị sẵn từ trước giải.





Nếu như những nhân tố trong tay HLV Deschamps không thể tối ưu hóa lối chơi được chuẩn bị sẵn ấy, Pháp dễ bị bắt bài hơn so với Ý và dễ đoán hơn so với đội Ý. Hình ảnh của những Mbappe, Dembele hay Griezmann từ đầu EURO 2024 đến giờ, chính là chưa tối ưu hóa được lối chơi do HLV Didier Deschamps đã đặt ra cho đội Pháp, khiến họ chật vật ở vòng bảng.

Trận hòa 1-1 với Ba Lan tối 25.6 khiến Pháp rơi vào nhánh đấu rất nặng ở giai đoạn knock-out. Nhánh đấu này sẽ có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và có thể có thêm đội tuyển Bỉ. Dĩ nhiên, về mặt lực lượng, Pháp vẫn là đội mà ngay cả các đối thủ vừa nêu cũng không dám xem thường.

Nhưng dù sao, thi đấu với đội Pháp có phong độ không cao, trong bối cảnh Mbappe và các đồng đội đang vô duyên khi đứng trước khung thành đối phương, vẫn “dễ thở” hơn trường hợp ngược lại.