EV71 gây tay chân miệng nguy hiểm: Nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng ở trẻ

Bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh mẽ từ tuần 37 với số ca liên tục vượt mốc 1.400 ca/tuần, tăng báo động trong 4 tuần liên tiếp và vượt ngưỡng trung bình 5 năm.

Đáng chú ý, giám sát tác nhân gây bệnh tại Thành phố từ đầu năm đến 18.10 ghi nhận 60 mẫu dương tính với Enterovirus 71 (EV71). Đây là tác nhân có thể gây bệnh nặng, biến chứng nguy hiểm và tử vong.

Trước tình hình này, phụ huynh vẫn nên tiếp tục chủ động phòng bệnh cho trẻ, đồng thời theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường.

Đừng đợi nổi bọng nước nhiều mới đi viện

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, Phó trưởng Khoa Nhi và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), một sai lầm phổ biến là phụ huynh chỉ nghĩ đến bệnh khi thấy trẻ nổi bọng nước ở các vùng tay, chân, miệng. Tuy nhiên, bệnh có thể ban đầu không có tổn thương da điển hình hoặc phát ban rất ít, bị che bởi nếp gấp da/tã lót, các vết sẹo, san thương da cũ.

Trẻ đã tiêm vắc xin EV71 vẫn có thể mắc tay chân miệng do chưa kịp hình thành miễn dịch, hoặc nhiễm các chủng Enterovirus khác của tay chân miệng ẢNH: NHƯ QUYÊN

Vì vậy, nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sau:

Giật mình chới với (thường khi bắt đầu vào giấc ngủ) - dấu hiệu sớm quan trọng nhất báo hiệu nguy cơ biến chứng thần kinh.

Sốt cao trên 39 độ C, có dùng thuốc hạ sốt (paracetamol) đúng liều nhưng không hạ hoặc chỉ hạ sốt rất ít.

Quấy khóc vô cớ, khóc dai dẳng; lơ mơ, gọi hỏi phản ứng chậm hoặc quấy khóc liên tục khi thức giấc.

Đi đứng loạng choạng; run hoặc yếu tay, chân.

Thở nhanh, thở có tiếng rít, khò khè hay cách hít thở không giống thường ngày.

Thay đổi giọng nói.

Bị sặc, khó nuốt khi ăn.

Đã có vắc xin phòng tay chân miệng do chủng EV71

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thái, Hội đồng Y khoa Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu, vắc xin tay chân miệng hiện nay giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại Enterovirus 71 (EV71) - chủng virus có liên quan nhiều đến các ca tay chân miệng nặng và biến chứng nguy hiểm ở trẻ. Việc tiêm phòng giúp:

Giảm nguy cơ mắc tay chân miệng do chủng EV71.

Giảm nguy cơ biến chứng nặng do EV71, bao gồm biến chứng thần kinh như viêm não, viêm màng não và biến chứng tim - phổi như phù phổi cấp.

Hạn chế nguy cơ nhập viện.

Góp phần giảm nguy cơ lây lan tay chân miệng do EV71 trong cộng đồng.

Phụ huynh nên cho trẻ tiêm vắc xin phòng tay chân miệng do chủng EV71 trong độ tuổi khuyến nghị để tạo miễn dịch trước giai đoạn nguy cơ cao ẢNH: NHƯ QUYÊN

“Phụ huynh nên cho trẻ tiêm vắc xin trong độ tuổi khuyến nghị để tạo miễn dịch trước giai đoạn nguy cơ cao. Lịch tiêm cụ thể cần được bác sĩ tư vấn theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ”, bác sĩ Thái cho hay.

Một số cách khác phòng tay chân miệng

Trẻ đã tiêm vắc xin EV71 vẫn có thể mắc tay chân miệng do chưa kịp hình thành miễn dịch hoặc do các chủng Enterovirus khác của tay chân miệng gây ra (như Coxsackievirus A16, A6, A10...). Do đó, bác sĩ Thạch khuyên phụ huynh vẫn cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau để phòng bệnh cho trẻ:

Rửa tay thường xuyên: Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày cho cả trẻ và người chăm sóc, đặc biệt trước khi ăn, trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã hoặc vệ sinh cho trẻ.

Khử khuẩn bề mặt và đồ chơi: Vệ sinh hằng ngày các bề mặt tiếp xúc (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi, dụng cụ học tập…) bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng.

Vệ sinh ăn uống: Ăn chín, uống sôi; rửa sạch và luộc/hấp sát khuẩn thường xuyên vật dụng ăn uống của trẻ. Không cho trẻ ăn chung bát, đũa, cốc…, tập cho trẻ ý thức sử dụng riêng đồ cá nhân.

Tránh tiếp xúc: Không cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Nếu trẻ đã bị tay chân miệng, nên cho nghỉ học, chăm sóc tại nhà để tránh lây bệnh.