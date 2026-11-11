    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    EV71 gây tay chân miệng nguy hiểm: Nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng ở trẻ

    Như Quyên
    Như Quyên
    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 44 năm 2026 (từ ngày 26.10 đến ngày 1.11), Thành phố ghi nhận 1.712 ca mắc bệnh tay chân miệng, nâng tổng số ca tích lũy từ đầu năm lên 45.911 ca.

    Bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh mẽ từ tuần 37 với số ca liên tục vượt mốc 1.400 ca/tuần, tăng báo động trong 4 tuần liên tiếp và vượt ngưỡng trung bình 5 năm.

    Đáng chú ý, giám sát tác nhân gây bệnh tại Thành phố từ đầu năm đến 18.10 ghi nhận 60 mẫu dương tính với Enterovirus 71 (EV71). Đây là tác nhân có thể gây bệnh nặng, biến chứng nguy hiểm và tử vong.

    Trước tình hình này, phụ huynh vẫn nên tiếp tục chủ động phòng bệnh cho trẻ, đồng thời theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường.

    Đừng đợi nổi bọng nước nhiều mới đi viện

    Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, Phó trưởng Khoa Nhi và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), một sai lầm phổ biến là phụ huynh chỉ nghĩ đến bệnh khi thấy trẻ nổi bọng nước ở các vùng tay, chân, miệng. Tuy nhiên, bệnh có thể ban đầu không có tổn thương da điển hình hoặc phát ban rất ít, bị che bởi nếp gấp da/tã lót, các vết sẹo, san thương da cũ.

    TP.HCM ghi nhận hơn 45.000 ca tay chân miệng: Người dân không nên chủ quan với bệnh - Ảnh 1.

    Trẻ đã tiêm vắc xin EV71 vẫn có thể mắc tay chân miệng do chưa kịp hình thành miễn dịch, hoặc nhiễm các chủng Enterovirus khác của tay chân miệng

    ẢNH: NHƯ QUYÊN

    Vì vậy, nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sau:

    • Giật mình chới với (thường khi bắt đầu vào giấc ngủ) - dấu hiệu sớm quan trọng nhất báo hiệu nguy cơ biến chứng thần kinh.
    • Sốt cao trên 39 độ C, có dùng thuốc hạ sốt (paracetamol) đúng liều nhưng không hạ hoặc chỉ hạ sốt rất ít.
    • Quấy khóc vô cớ, khóc dai dẳng; lơ mơ, gọi hỏi phản ứng chậm hoặc quấy khóc liên tục khi thức giấc.
    • Đi đứng loạng choạng; run hoặc yếu tay, chân.
    • Thở nhanh, thở có tiếng rít, khò khè hay cách hít thở không giống thường ngày.
    • Thay đổi giọng nói.
    • Bị sặc, khó nuốt khi ăn.

    Đã có vắc xin phòng tay chân miệng do chủng EV71

    Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thái, Hội đồng Y khoa Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu, vắc xin tay chân miệng hiện nay giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại Enterovirus 71 (EV71) - chủng virus có liên quan nhiều đến các ca tay chân miệng nặng và biến chứng nguy hiểm ở trẻ. Việc tiêm phòng giúp:

    • Giảm nguy cơ mắc tay chân miệng do chủng EV71.
    • Giảm nguy cơ biến chứng nặng do EV71, bao gồm biến chứng thần kinh như viêm não, viêm màng não và biến chứng tim - phổi như phù phổi cấp.
    • Hạn chế nguy cơ nhập viện.
    • Góp phần giảm nguy cơ lây lan tay chân miệng do EV71 trong cộng đồng.
    TP.HCM ghi nhận hơn 45.000 ca tay chân miệng: Người dân không nên chủ quan với bệnh - Ảnh 2.

    Phụ huynh nên cho trẻ tiêm vắc xin phòng tay chân miệng do chủng EV71 trong độ tuổi khuyến nghị để tạo miễn dịch trước giai đoạn nguy cơ cao

    ẢNH: NHƯ QUYÊN

    “Phụ huynh nên cho trẻ tiêm vắc xin trong độ tuổi khuyến nghị để tạo miễn dịch trước giai đoạn nguy cơ cao. Lịch tiêm cụ thể cần được bác sĩ tư vấn theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ”, bác sĩ Thái cho hay.

    Một số cách khác phòng tay chân miệng

    Trẻ đã tiêm vắc xin EV71 vẫn có thể mắc tay chân miệng do chưa kịp hình thành miễn dịch hoặc do các chủng Enterovirus khác của tay chân miệng gây ra (như Coxsackievirus A16, A6, A10...). Do đó, bác sĩ Thạch khuyên phụ huynh vẫn cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau để phòng bệnh cho trẻ:

    Rửa tay thường xuyên: Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày cho cả trẻ và người chăm sóc, đặc biệt trước khi ăn, trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã hoặc vệ sinh cho trẻ.

    Khử khuẩn bề mặt và đồ chơi: Vệ sinh hằng ngày các bề mặt tiếp xúc (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi, dụng cụ học tập…) bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng.

    Vệ sinh ăn uống: Ăn chín, uống sôi; rửa sạch và luộc/hấp sát khuẩn thường xuyên vật dụng ăn uống của trẻ. Không cho trẻ ăn chung bát, đũa, cốc…, tập cho trẻ ý thức sử dụng riêng đồ cá nhân.

    Tránh tiếp xúc: Không cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Nếu trẻ đã bị tay chân miệng, nên cho nghỉ học, chăm sóc tại nhà để tránh lây bệnh.

    Tin liên quan

    Gần 100.000 ca tay chân miệng: Cảnh giác virus EV71 gây biến chứng thần kinh

    Gần 100.000 ca tay chân miệng: Cảnh giác virus EV71 gây biến chứng thần kinh

    Tay chân miệng dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm nhưng từ đầu năm tới nay đã ghi nhận gần 100.000 ca mắc, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

    Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu tay chân miệng nguy hiểm hơn nổi ban và loét miệng

    Virus EV71 gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao

    Khám phá thêm chủ đề

    bệnh tay chân miệng EV71 Rửa tay sốt vắc xin tay chân miệng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận