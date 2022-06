‘Everything Everywhere All At Once’ – đi tìm lẽ sống giữa đa vũ trụ hỗn loạn

Everything Everywhere All At Once kể về hành trình của Evelyn (Dương Tử Quỳnh), một phụ nữ gốc Á đang làm chủ tiệm giặt là ở California (Mỹ) cùng chồng - Waymond (Quan Kế Huy). Cuộc sống của Evelyn bất ngờ thay đổi khi chồng cô tự nhận là người đến từ vũ trụ khác. Anh du hành khắp nơi để tìm cô vì có một thế lực hắc ám đang âm mưu phá hủy đa vũ trụ. Trong khi đó, Evelyn là người duy nhất có thể ngăn chặn mọi hiểm họa.

Đây là phim điện ảnh mới nhất do Daniels – nhóm gồm hai nhà làm phim là Daniel Scheinert, Daniel Kwan – đạo diễn và biên kịch. Cách đây sáu năm, bộ đôi từng giới thiệu phim đầu tay Swiss Army Man (2016) tại Liên hoan phim độc lập Sundance và tạo được tiếng vang lớn. Lần này, họ tiếp tục phát triển phong cách làm phim có phần quái dị ở tác phẩm trước nhưng tham vọng hơn trong việc xây dựng kịch bản.

Chuyện phim đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim siêu anh hùng khi nhân vật chính vốn chỉ là người bình thường, sau đó khám phá được năng lực bản thân và nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới. Như bao người, Evelyn cũng đang gặp phải nhiều vấn đề cuộc sống dù đã bước sang lứa tuổi trung niên. Trước đây, cha cô (James Hong) từng không đồng ý khi con gái kết hôn với Waymond (Quan Kế Huy). Nay, Evelyn trở thành bản sao của cha khi không chấp nhận con gái Joy (Stephanie Hsu) là người đồng tính, tỏ ra thờ ơ khi Joy dẫn bạn gái về giới thiệu cha mẹ.

Chưa kể, Evelyn còn bị nhân viên thuế Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) làm khó, yêu cầu đến công ty kiểm toán để giải quyết vấn đề tài chính mà chưa tìm ra hướng giải quyết.

Giống bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tác phẩm khai thác thuyết đa vũ trụ (multiverse) nổi tiếng trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Kịch tính xuất hiện khi Evelyn tìm cách kết nối với các bản sao của mình ở những vụ trụ khác. Theo thời gian, cô học được khả năng của họ và nâng cấp bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn.

Qua đó, kịch bản cài cắm nhiều thông điệp về cuộc sống. Ở mỗi vũ trụ đều có một Evelyn nhưng không ai giống ai. Quyết định ở thời điểm này có thể kéo theo nhiều hệ quả sau đó. Cái gật đầu đồng ý cưới Waymond biến Evelyn thành bà nội trợ đảm đang. Nhưng nếu từ chối, có thể cô đã trở thành diễn viên nổi tiếng, đầu bếp tài ba hay thậm chí là võ sĩ mạnh mẽ.

Tên phim cũng ám chỉ cảm giác hỗn loạn mà Evelyn đang phải đối mặt từ cuộc sống. Có những lúc, tất cả biến cố ở khắp mọi nơi đều đổ dồn về cùng một thời điểm, khiến con người trở nên mệt mỏi và chán nản. Song, duy chỉ có bản thân mỗi người mới đủ sức mạnh để có thể giúp họ tự đứng dậy, vượt qua vạn sự.





Để làm nổi bật ý nghĩa đó, các nhà làm phim khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố, từ chất viễn tưởng trong series The Matrix, sự hài hước trong phim Thành Long đến những chi tiết kỳ ảo dễ thấy trong các tác phẩm của Michel Gondry – đạo diễn Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Trên các trang mạng, nhiều khán giả còn chỉ ra một số cảnh quay gợi nhớ những thước phim lãng mạn của Vương Gia Vệ trong In The Mood For Love (2000). Tất cả tạo nên một tác phẩm độc đáo, lạ lùng và nhiều bất ngờ.

Với kinh phí 25 triệu USD, đây là một trong những dự án đắt đỏ nhất mà hãng phim độc lập A24 từng thực hiện. Đặc biệt, phần VFX (kỹ xảo hình ảnh) do nhóm gồm 9 người - tính cả hai đạo diễn - phụ trách. Họ đều là dân không chuyên, tự học dựng kỹ xảo qua các khóa hướng dẫn miễn phí trên mạng. Tuy nhiên, phần hình ảnh trong phim được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, được xem là một trong những yếu tố làm nên thành công tác phẩm. Thậm chí, có ý kiến cho rằng kỹ xảo trong phim hoàn toàn vượt trội so với nhiều bom tấn ở Hollywood.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điểm sáng giúp phim thu hút. Ban đầu, các đạo diễn nhắm Thành Long vào vai chính, nhưng sau đó phải đổi kịch bản để phù hợp với Dương Tử Quỳnh. Sau nhiều vai phụ ở Hollywood, đây là lần đầu tiên ngôi sao Ngọa hổ tàng long thực sự tỏa sáng với vai Evelyn. Cô vừa thể hiện tốt các cảnh hành động, lại tạo được cảm xúc ở những cảnh tâm lý. Chưa kể, nữ diễn viên còn phải liên tục hóa thân thành nhiều Evelyn khác nhau, ứng với tính cách và số phận từng người ở từng vũ trụ.

Bên cạnh đó, Quan Kế Huy cũng gây chú ý khi đóng cặp với Dương Tử Quỳnh. Đây là vai diễn lớn đầu tiên của nam diễn viên sinh năm 1971 trong suốt 20 năm qua. Nổi danh từ khi còn là cậu bé 13 tuổi, góp mặt trong bom tấn Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), anh đã phải nỗ lực rất nhiều để tồn tại ở Hollywood và trở lại một cách thuyết phục. Nam diễn viên lôi cuốn khán giả bằng nét diễn duyên dáng, thể hiện được tâm lý của một người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Khi ra mắt, dự án được giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt, đạt 95% "chứng nhận tươi" trên Rotten Tomatoes và 8.4/10 điểm trên IMDb. Nhiều tạp chí điện ảnh uy tín dự đoán tác phẩm sẽ nằm trong danh sách các phim hay nhất năm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kịch bản còn khai thác góc nhìn cũ về người châu Á, từ cách nuôi dạy con cái đến cách xây dựng hình ảnh gia đình nhiều thế hệ. Tại phòng vé, Everything Everywhere All At Once cũng thắng lớn khi thu về gần 67 triệu USD, gấp hơn 2,5 lần kinh phí sản xuất. Hiện tác phẩm là dự án có doanh thu nội địa cao nhất của hãng A24, vượt mặt Uncut Gems (2019).