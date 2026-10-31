EVN giảm giá điện từ ngày 1.11, còn hơn 2.159 đồng/kWh

Tối 31.10, EVN đã ra thông báo điều chỉnh giảm giá điện, bắt đầu áp dụng ngay từ ngày mai 1.11.

EVN thông báo giảm giá điện bán lẻ bình quân 2% so với giá hiện hành, áp dụng ngay từ ngày 1.11 ẢNH: EVN

EVN cho biết, căn cứ các quy định pháp luật hiện nay và trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính; trên tinh thần sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp, sau khi khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí, EVN đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30.10 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1.11. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31.10.2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1.11.

Giải trình các ý kiến đại biểu nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng nay 31.10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết ngày 31.3.2027.