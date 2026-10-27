Nóng: Phó thủ tướng yêu cầu tính toán giảm giá điện từ ngày 1.11 tới

Ngày 27.10, theo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về phương án giảm giá xăng dầu và điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được yêu cầu khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để đề xuất phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân trong giai đoạn từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Phương án phải tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định liên quan, hướng đến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công thương được giao chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN đề xuất, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1.11.2026. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp và Tổng giám đốc EVN.

Yêu cầu xem xét, tính toán giảm giá điện của Phó thủ tướng nhằm hướng đến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Quyết định số 599, từ ngày 10.5.2025, giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức này tăng 4,8% so với mức giá trước đó. Đây là mức giá bán lẻ điện bình quân được xác định dựa trên tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận bình quân tính cho mỗi kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ. Mức giá này là cơ sở xây dựng biểu giá bán lẻ điện cụ thể cho các nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Với điện sinh hoạt, giá bán điện được tính theo 6 bậc lũy tiến, từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh nếu lượng điện vượt 400 kWh mỗi tháng, chưa gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc xây dựng phương án giảm giá điện lần này được đặt trong yêu cầu rà soát chi phí và tuân thủ cơ chế điều chỉnh giá hiện hành. Theo Bộ Công thương, chi phí khâu phát điện chiếm khoảng 83% giá thành sản xuất điện, chịu ảnh hưởng từ cơ cấu nguồn điện, giá nhiên liệu và biến động tỷ giá.

Bên cạnh yêu cầu giảm giá điện, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%.

Phương án này dự kiến áp dụng từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027. Bộ Tài chính phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật và hoàn thành việc rà soát trước ngày 1.11.2026.