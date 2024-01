EVN lỗ 38.000 tỉ đồng, Bộ Công thương đề xuất tăng giá điện năm nay

Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn rất khó khăn. Năm 2023, Tập đoàn lỗ khoảng 17.000 tỉ đồng dù đã được điều chỉnh tăng giá điện 2 lần trong năm. Tổng mức tăng 2 lần (tháng 5 và tháng 11) giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 là 7,5%, lên 2.092,78 đồng/kWh.

Tính chung 2022 - 2023, EVN lỗ gần 38.000 tỉ đồng, chưa gồm khoản chênh lệch tỷ giá vẫn treo từ các năm trước với khoảng 14.000 tỉ đồng. Với đề xuất này, theo Bộ Công thương, nhằm phản ánh biến động các chi phí đầu vào và giúp EVN có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện.

Giá điện có thể tăng tiếp trong năm nay H.H

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện đang được áp dụng theo Quyết định 24/2017, trong đó thời gian giữa hai lần điều chỉnh là 6 tháng nếu rà soát, kiểm tra các chi phí đầu vào khiến giá thành tăng từ 3% trở lên. Lần tăng giá điện gần đây nhất là vào tháng 11.2023 với mức tăng 4,5%.

Tại hội nghị tổng kết năm 2023 của EVN, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch EVN cho rằng, nếu tình hình tài chính không sớm cải thiện thì đời sống người lao động ảnh hưởng, nhiều cán bộ lương thấp quá sẽ rời ngành ra đi. Theo EVN, nguyên nhân chính làm tăng chi phí khâu sản xuất điện là do giá nhiên liệu đầu vào (than, dầu, khí...) vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các năm trước. Trong khi đó, các chi phí mua điện trên thị trường điện vẫn ở mức cao, chi phí thanh toán tăng so với giá điện theo hợp đồng.

Trong khi đó, theo lãnh đạo EVN, chi phí giá thành sản xuất điện của tập đoàn hiện là 2.092,78 đồng/kWh, nhưng giá bán ra chỉ 1.950 đồng/kWh. Còn giá thành sản xuất mà EVN phải mua điện từ các đơn vị của mình cũng như nguồn bên ngoài xấp xỉ là 1.620 đồng/kWh. Chi phí mua điện đang chiếm 80% chi phí giá thành khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế tăng.