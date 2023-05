EVN xin giãn thời gian thanh toán tiền than

Đây cũng là đơn vị chính cấp than cho sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo EVN, đề nghị này dựa trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ trước đó.

Ngày 16.4, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 49 kết luận của Thường trực Chính phủ về phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Ngày 27.4, Bộ Công thương có công văn 304 về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, trong đó yêu cầu: “EVN khẩn trương thực hiện các nội dung sau để cải thiện tình hình tài chính, đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro…”.

Nhiệt điện than chiếm khoảng 45% sản lượng điện tiêu thụ cả nước trong quý đầu năm N.N

Trong 2 công văn gửi đến Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, tập đoàn này cho hay, từ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của EVN và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu, hoạt động sản xuất điện bị lỗ.

Điều này đã làm thiếu hụt dòng tiền thanh toán cho các nhà cung cấp nhiên liệu, đơn vị bán điện. Vì vậy, EVN mong muốn các đơn vị trên cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023; đề nghị TKV và Đông Bắc xem xét giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện.

Đặc biệt, đối với thời hạn thanh toán tiền than của EVN, các tổng công ty phát điện và các đơn vị thành viên, EVN đề nghị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc xem xét giãn thời gian thanh toán tiền than.