EVN yêu cầu các thủy điện lên phương án ứng phó El Nino

Ngay trong tháng 11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị thủy điện phối hợp chặt chẽ các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, sớm xây dựng các giải pháp ứng phó ảnh hưởng tiêu cực của El Nino.

EVN yêu cầu các thủy điện sớm lên phương án ứng phó El Nino, đảm bảo cung ứng điện ẢNH: EVN

Cụ thể, các nhà máy thủy điện phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước với mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Đối với các đơn vị nhiệt điện, EVN yêu cầu đảm bảo khả dụng trong các tháng cuối năm, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO nhằm hỗ trợ các hồ thủy điện tích nước.

Các nhà máy nhiệt điện khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than phục vụ phát điện năm 2027; tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất, không để xảy ra sự cố hoặc suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan.

Các công ty, tổng công ty điện lực cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể ứng phó El Nino, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn, chủ động có kế hoạch dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải nhằm đối phó với tình huống cực đoan, thiếu công suất đỉnh trong các giờ cao điểm.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO để quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện, đẩy mạnh giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa, điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng để ứng phó khi cần thiết.

EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, địa phương để thực hiện hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30.3.2026 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với địa phương triển khai nội dung chính sách về hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà.

Nhiều thủy điện ở Đà Nẵng nguy cơ thiếu nước phát điện

Ghi nhận của Thanh Niên, dù đang là thời điểm mùa mưa ở miền Trung nhưng nhiều hồ thủy điện tại Đà Nẵng như Đăk Mi 3, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4… bị thiếu nước nghiêm trọng.

Mực nước nhiều hồ đang thấp hơn mực nước dâng bình thường hàng chục mét, khiến hoạt động phát điện gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, do ảnh hưởng của El Nino.

Theo dõi từ tháng 6 đến giữa tháng 10, dòng chảy trên hầu hết các sông, suối thuộc lưu vực Vu Gia - Thu Bồn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 33%, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều nhà máy thủy điện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Côn 2 bậc 1 và Khe Diên xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, ưu tiên dành dung tích bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ lưu.

UBND TP.Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh nhu cầu, chế độ khai thác, sử dụng nước tại hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn phù hợp với chế độ vận hành phát điện, tránh lãng phí nguồn nước tích trữ.