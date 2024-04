EVNCPC bảo đảm cung cấp điện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5

Kiểm tra, đảm bảo cung cấp điện thông suốt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNCPC, cho hay EVNCPC cam kết đảm bảo cung cấp điện trong dịp kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5. Tổng công ty đã yêu cầu các Công ty điện lực 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây nguyên thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian này.

Cụ thể, các đơn vị chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo nguồn điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Bố trí phương thức vận hành nguồn và lưới điện một cách hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Kiểm tra, đảm bảo cung cấp điện thông suốt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5

Trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 18.4, tức mùng 10.3 âm lịch) và lễ 30.4, 1.5 (từ 0 giờ ngày 27.4 đến 24 giờ ngày 1.5), các đơn vị sẽ không ngừng cung cấp điện, trừ trường hợp cần thiết như xử lý sự cố. EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn lao động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an và quân đội để bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại các công trình điện.

EVNCPC cũng tăng cường lực lượng trực tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung 19001909 để đảm bảo tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng một cách kịp thời.