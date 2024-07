EVNCPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy

Theo báo cáo của EVNCPC, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hóa - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây nguyên. Công suất cực đại 6 tháng đầu năm 2024 đạt 4.120,8 MW, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng 2024 thực hiện đạt 13.255 triệu kWh, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, điện thương phẩm đạt 12.790 triệu kWh (tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đạt hơn 53% so với kế hoạch EVN giao). Lũy kế tổn thất điện năng trong 6 tháng qua thực hiện đạt gần 4%, giảm 1,16% so với cùng kỳ (5,06%) và thấp hơn 0,22% so với kế hoạch EVN giao (4,12%).

Nhân viên điện lực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện đối với khách hàng sản xuất công nghiệp Ảnh: Nguyên Thọ

Liên quan đến công tác cấp điện mùa khô năm 2024, EVNCPC cho hay đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNCPC do tổng giám đốc làm trưởng ban; đã tổ chức họp rà soát công tác đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024. Đồng thời, đã tham gia cùng đoàn công tác của EVN làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Trị, TP.Đà Nẵng về tình hình cung cấp điện, thực hiện tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2024 và công tác phát triển điện lực trên địa bàn; tổ chức diễn tập PCTT-TKCN cấp EVNCPC năm 2024 tại Quảng Bình vào ngày 9.5. Theo EVNCPC, 13/13 công ty điện lực đã ban hành phương án cấp điện mùa khô năm 2024, với danh sách phụ tải ưu tiên được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát các hệ thống sa thải khẩn cấp, sa thải phụ tải theo tần số (F81)…

Quyết liệt tiết kiệm điện

Để thực hiện công tác TKĐ, EVNCPC đã phát động tổ chức các cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả" dành cho các em học sinh tiểu học, THCS, THPT tại các trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 13 tỉnh miền Trung - Tây nguyên; phong trào thi đua "Gia đình, đoàn viên EVNCPC tiết kiệm điện"… Công ty điện lực báo cáo tình hình TKĐ hằng tuần/tháng/năm và phối hợp với UBND, Sở Công thương các tỉnh trong tham mưu thực hiện Chỉ thị 20 trên địa bàn. Các công ty điện lực đã tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, EVNCPC đã hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao Ảnh: Nguyên Thọ

EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực tổ chức ký cam kết với các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp (SXCN) và kinh doanh dịch vụ thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu TKĐ nêu tại Chỉ thị 20. Đáng chú ý, ngành điện miền Trung đã làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng SXCN lớn (có mức điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để ký các thỏa thuận tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện. EVNCPC có gần 295.000 khách hàng đã ký cam kết TKĐ với tổng sản lượng cam kết hơn 327 triệu kWh; có hơn 72.000 khách hàng ký cam kết tiết giảm công suất khi hệ thống điện gặp khó khăn với tổng công suất cam kết là 989 MW… Ngoài ra, EVNCPC đã nắm danh sách các khách hàng SXCN có sản lượng điện tiêu thụ trên 1 triệu kWh (năm 2023) với tổng số 1.084 mã khách hàng. 100% mã khách hàng này đã ký cam kết không sử dụng điện vượt quá công suất đã cam kết trong các tháng 4, 5, 6, 7 năm 2024.