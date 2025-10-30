EVNCPC họp khẩn khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

Hơn 444.000 khách hàng mất điện

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, đến 12 giờ ngày 29.10, toàn Tổng công ty xảy ra 492 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 125 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 444.335 khách hàng mất điện, chiếm 8,99% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 18,82% khách hàng của 4 công ty điện lực gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Toàn khu vực có 3.749 trạm biến áp (TBA) phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 6,52% tổng số trạm của EVNCPC, với ước công suất mất khoảng 252,6 MW, tương đương 6,93% công suất cực đại toàn tổng công ty (Pmax = 3.646 MW).

Trong đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 230.899 khách hàng (26,34%) và 2.045 TBA (19,9%) bị mất điện.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế còn 180.001 khách hàng (52,4%) và 1.283 TBA (42,23%) ngừng hoạt động. Công ty Điện lực Quảng Ngãi có 30.055 khách hàng (4,86%) và 414 TBA (6,47%) bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Công ty Điện lực Quảng Trị chỉ còn 240 khách hàng và 7 TBA ở xã Triệu Phong chưa có điện trở lại. Các khu vực mất điện chủ yếu do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị tại những vùng ngập sâu, nguy cơ mất an toàn.

Huy động toàn lực, khẩn trương khắc phục

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đánh giá mưa lớn, lũ lên nhanh, có nơi nước vừa rút lại dâng trở lại đã gây nhiều khó khăn cho công tác khôi phục cấp điện. Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, chủ động xử lý sự cố. "Nước rút đến đâu, kiểm tra hệ thống điện an toàn cấp điện lại ngay cho khách hàng đến đó. Trong vòng 3 - 5 ngày, các đơn vị phải khắc phục xong toàn bộ lưới điện sau lũ", Tổng giám đốc chỉ đạo.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư (đứng giữa) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn.

Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội trong việc tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn cho CB-CNV thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Các ban chuyên môn của EVNCPC khẩn trương cấp phát vật tư dự phòng (máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt...) cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng để chủ động khôi phục hệ thống ngay khi nước rút.

Ngập lụt đang diễn biến phức tạp tại miền Trung

Tổng giám đốc cũng yêu cầu các công ty điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung bố trí mỗi đơn vị 50 cán bộ, công nhân cùng 2 đội thí nghiệm điện của Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng sau lũ. "EVNCPC huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư để khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn bằng tiến độ. Toàn hệ thống phải làm việc khẩn trương, trách nhiệm để sớm cấp điện trở lại ổn định đời sống, sản xuất nhân dân miền Trung", Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư nhấn mạnh.