EVNGENCO2 đạt hơn 16 tỉ kWh, nộp ngân sách 2.079 tỉ đồng

Ngày 28.12, tại TP.Cần Thơ, Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN Đặng Hoàng An và Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn.



Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành điện nói chung và EVNGENCO2 là không để thiếu điện ĐÌNH TUYỂN

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Hoàng Vũ, Tổng giám đốc EVNGENCO2 cho biết, năm 2023, các đơn vị của tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhất là vào mùa khô; mực nước các hồ thủy điện có thời điểm ở mực nước chết. Cho đến giai đoạn mùa lũ, lưu lượng nước về vẫn rất kém; trong khi tình hình cung ứng nhiên liệu gặp nhiều bất lợi; chi phí lãi vay, tỷ giá biến động mạnh...

EVNGENCO2 đã chủ động, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vận hành, sản xuất điện. Trong đó, đảm bảo nhiên liệu (than, dầu) cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, bằng mọi giải pháp, không để thiếu nhiên liệu đầu vào theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và EVN…

Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, năm 2023, toàn EVNGENCO2 vẫn đạt tổng sản lượng điện sản xuất hơn 16 tỉ kWh, nộp ngân sách 2.079 tỉ đồng MINH LƯƠNG

Kết quả, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO2 năm 2023 ước thực hiện được hơn 16,027 tỉ kWh, xấp xỉ kế hoạch năm, chiếm khoảng 14% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các GENCOs; chiếm xấp xỉ 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Riêng công ty mẹ và công ty con 100% vốn đã phát được 2,864 tỉ kWh.

Năm 2023, toàn EVNGENCO2 cũng đã đóng góp vào ngân sách nhà nước ước đạt 2.079 tỉ đồng, trong đó riêng cơ quan EVNGENCO2 nộp cho TP.Cần Thơ là 442 tỉ đồng. Ngoài ra, năm 2023, Tổng công ty cũng đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả với tổng giá trị của các chương trình là gần 11 tỉ đồng.

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, ông Vũ cho biết, theo Quyết định của Bộ Công thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2024 thì kế hoạch sản lượng điện của EVNGENCO2 là 16.266 triệu kWh, tăng 1,49% so với năm 2023.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, cho rằng năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, trong khi đó nhu cầu điện năng dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng (theo phương án phê duyệt của Bộ Công thương là 9,15%). Vì thế, mục tiêu vừa đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời phải cân bằng được tài chính sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

"Nhưng dù thế nào thì nhiệm vụ chính trị lớn nhất của cả tập đoàn và các đơn vị vẫn là không để thiếu điện, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nhưng nhiều cam go trong bối cảnh hiện nay", ông An nói.

Nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO2 năm 2024 là đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia ĐÌNH TUYỂN

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu, EVNGENCO2 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình; tiếp tục tập trung cho công tác môi trường; tăng cường hiệu quả tài chính, giá thành; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp... Đặc biệt là tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng, khẳng định là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.