EVNHANOI cảnh báo về vi phạm an toàn hành lang lưới điện

Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện giúp đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và trong cao điểm hè 2023

Dự kiến nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè năm 2023 sẽ tăng cao. Do đó, việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là rất quan trọng. EVNHANOI đã tham mưu, tư vấn kỹ thuật cho các cấp, ngành thành phố trong xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; đồng thời tuyên truyền tới các khách hàng, hộ dân, doanh nghiệp gần hành lang lưới điện hiểu rõ sự nguy hiểm và thiệt hại do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

EVNHANOI cũng phối hợp cùng Sở Công thương, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, UBND các địa phương kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; yêu cầu ban quản lý các dự án cam kết bảo đảm an toàn lưới điện.

Mặc dù EVNHANOI đã có cảnh báo nhưng hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện vẫn xảy ra

Có muôn vàn kiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện và xuất hiện cả ở đô thị, vùng nông thôn. Vi phạm phần lớn xảy ra khi xây dựng công trình; chiếm dụng đất trong hành lang lưới điện để sản xuất, kinh doanh dịch vụ; câu cá, thả diều, vật thể bay... Đã có không ít sự cố, nhẹ là gây khó khăn trong sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành đường dây, làm mất điện; nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng và an toàn tài sản của các tổ chức, cá nhân. Và sau mỗi sự cố, EVNHANOI phải mất rất nhiều thời gian, kinh phí để khắc phục.

Những con diều kích thước lớn không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn nguy hiểm cho tính mạng người thả diều

Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, EVNHANOI thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường tuần canh để giảm thiểu sự cố và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến và nhắc nhở, tuy nhiên nhiều hành vi vi phạm không giảm. Để người dân tuân thủ đúng pháp luật, giữ an toàn cho lưới điện rất cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của UBND Thành phố, các Sở, Ban ngành Thành phố trong việc nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Sau mỗi sự cố EVNHANOI phải mất rất nhiều thời gian, kinh phí để khắc phục

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong màu hè năm 2023, việc cung ứng điện cho Thủ đô càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, cần sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. EVNHANOI sẽ quyết tâm dồn mọi nguồn lực để ứng trực và đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Thủ đô trong mùa hè năm 2023.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện, khách hàng hãy thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản cũng như hệ thống lưới điện của Thủ đô.