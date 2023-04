EVNHANOI diễn tập thực tế kỹ năng xử lý sự cố do thiên tai gây ra

EVNHANOI đã xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ huy, các đội xung kích PCTT&TKCN tại cơ sở, thành lập cụm phối hợp trong công tác PCTT&TKCN giữa các đơn vị Điện lực trên địa bàn để linh động phối hợp với nhau trong các tình huống do thiên tai gây ra. Đồng thời, chủ động trong việc khắc phục vật tư, phương tiện, triển khai các cụm Điện lực gần nhau trong công tác cứu nạn kịp thời.

EVNHANOI thực hiện diễn tập phương án PCTT&TKCN theo cụm

Để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có thiên tai, EVNHANOI đã tổ chức lập phương án và diễn tập PCTT&TKCN theo từng tình huống như: Bão xa; bão gần, Dự báo mưa to, nước sông dâng cao; Dự báo bão có thể đổ bộ vào Hà Nội; Khắc phục hậu quả sau bão; Xử lý các tình huống úng lụt… Ngay từ những tháng đầu năm, các Công ty Điện lực chủ động thực hiện diễn tập thực tế tại hiện trường với nhiều tình huống giả định để nâng cao kỹ năng xử lý sự cố do thiên tại gây ra, xây dựng kịch bản các như gió to kèm theo mưa giông dẫn đến đổ cây, đứt dây, đổ cột điện; sét đánh gây hư hỏng cầu dao phụ tải; mưa lớn gây ngập, úng lụt nhiều vị trí cột điện hạ thế, đặc biệt mực nước lên đến gần sát hòm công tơ… để ra các phương án xử lý cụ thể trong từng trường hợp.

EVNHANOI thực hiện diễn tập xử lý tình huống sự cố theo kịch bản

Ngoài ra, toàn bộ các công ty điện lực thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, thống kê các các điểm xung yếu, khu vực vùng thấp trũng, khi bão lụt có thể xảy ra úng ngập các thiết bị điện hoặc gây sạt lở móng cột, từ đó có các biện pháp khắc phục ngay nhằm bảo an toàn điện cho nhân dân. Đồng thời, đơn vị cũng chỉ đạo việc kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Thông qua diễn tập sẽ tăng cường sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị của EVNHANOI

EVNHANOI đã chỉ đạo Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Tổ chức kiểm tra và phát quang cắt tỉa cây xanh nằm trong hành lang, đảm bảo khoảng cách theo quy định vận hành. Kiểm tra chống úng, ngập nước tại hầm cáp, mương cáp, thiết bị của các trạm 110 kV… Ngoài ra EVNHANOI còn phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, đặc biệt là các trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ, Hòa Bình, Yên Nghĩa...

Cùng với đó, các đơn vị trong toàn Tổng công ty bám sát các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chung của tổng công ty đã được diễn tập; tăng cường ứng trực; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trên địa bàn hoặc khu vực để phối hợp kịp thời trong tình huống thiên tai xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện trong mùa mưa bão.

EVNHANOI tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp

Năm 2023, hiện tượng thời tiết dự báo phức tạp có thể xảy ra nắng nóng kéo dài gây ra quá tải lưới điện trong mùa hè. EVNHANOI sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để vận hành cấp điện ứng với kịch bản phụ tải cực đoan nhất (với những ngày nắng nóng đột biến) và có thể ứng phó một cách chủ động với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình huống.