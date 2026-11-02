EVNHANOI mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, chăm sóc khách hàng toàn diện hơn

Tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 98%

Trong sử dụng điện, các hộ gia đình, cửa hàng, văn phòng và cơ sở sản xuất thường phát sinh nhu cầu thay thế thiết bị xuống cấp, cải tạo đường dây, khắc phục sự cố hoặc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ. Thay vì tự tìm đơn vị sửa chữa, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ kỹ thuật thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI.

An tâm sử dụng điện, trọn vẹn niềm vui

Từ đầu năm đến nay, sau khi mở rộng một số dịch vụ bổ sung, EVNHANOI đã tiếp nhận hơn 4.300 yêu cầu qua Tổng đài, Website, App EVNHANOI, Email và các phòng giao dịch khách hàng. Tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt khoảng 98%. Trong đó, dịch vụ thay thế thiết bị điện được lựa chọn nhiều nhất, với hơn 1.300 lượt, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thay mới các thiết bị cũ, xuống cấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành và an toàn điện.

Hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 của EVNHANOI gồm nhiều hạng mục như tư vấn sử dụng điện; kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống điện sau công tơ; lắp đặt, thay thế, cải tạo hệ thống điện; bảo dưỡng thiết bị và kiểm tra an toàn điện. Một số dịch vụ kỹ thuật liên quan đến trụ sạc, tủ đổi pin và hạ tầng sạc xe điện cũng được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu mới.

Các dịch vụ được thực hiện theo quy trình thống nhất, từ tiếp nhận, khảo sát, triển khai đến nghiệm thu và thanh toán. Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo, sát hạch định kỳ về chuyên môn và an toàn điện. Quá trình cung cấp dịch vụ cũng được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin, giúp theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện.

Mở rộng dịch vụ, đón đầu nhu cầu mới

Nhu cầu của khách hàng hiện không chỉ dừng ở sửa chữa khi xảy ra sự cố mà còn mở rộng sang cải tạo đường dây sau công tơ, bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà và các dịch vụ liên quan đến trạm sạc, trụ sạc xe điện. Đây là những nhu cầu gắn với sự thay đổi trong thói quen sử dụng điện và xu hướng phát triển các giải pháp năng lượng mới.

Trên cơ sở đó, EVNHANOI đang nghiên cứu mở rộng danh mục dịch vụ, trong đó có sửa chữa, thay thế dây dẫn sau công tơ; khắc phục sự cố điện ngầm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện; tư vấn và kiểm tra hệ thống điện theo hướng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, EVNHANOI cũng xem xét phát triển các dịch vụ lắp đặt điện, giải pháp điện mặt trời mái nhà và hạ tầng sạc xe điện. Việc mở rộng được định hướng dựa trên nhu cầu thực tế và hiệu quả triển khai, nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu lâu dài của khách hàng.

Trong giai đoạn tiếp theo, EVNHANOI cho biết sẽ đặt trọng tâm hoàn thiện quy trình quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao khả năng giám sát chất lượng dịch vụ. Qua đó, chuyên môn kỹ thuật của ngành điện được đưa đến gần hơn với khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 có thể đăng ký qua Website, App EVNHANOI, Tổng đài, Email hoặc các phòng giao dịch khách hàng. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có vướng mắc, khách hàng liên hệ Tổng đài 19001288 hoặc 1558 để được tư vấn, hỗ trợ.