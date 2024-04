EVNHANOI tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn điện trong dịp lễ

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa vui chơi giải trí của nhân dân trong ngày nghỉ lễ, EVNHANOI đã lập và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô.

EVNHANOI kiểm tra tình trạng tuyến đường dây ngầm khu vực phố đi bộ tại Hồ Hoàn Kiếm

Cụ thể, EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế từ 0h00' ngày 29.4.2024 ÷ 24h00' ngày 1.5.2024. Có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra Lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao. Từ đầu tháng 4, EVNHANOI và các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ.

Theo đó, EVNHANOI đã chỉ đạo các Công ty Điện lực chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Bố trí máy phát điện dự phòng, lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện di chuyển nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn hoạt động chính trị, văn hóa lớn của thành phố như Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sân vận động Mỹ Đình, Hồ Văn Quán,…

EVNHANOI tăng cường công tác kiểm tra hành lang lưới điện

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp nghỉ lễ, EVNHANOI cũng khuyến cáo người dân không bắn các loại pháo hoa, pháo giấy có dây tráng kim loại, thả bóng bay, thả diều… tại khu vực gần đường dây, thiết bị điện và trạm điện để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nếu phát hiện sự cố chập cháy gần các công trình điện, khách hàng thông báo ngay cho Tổng đài của EVNHANOI 19001288 (phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.