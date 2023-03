EVNHANOI thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để vận hành cấp điện

EVNHANOI duy tu, nâng cấp đường dây, lưới điện

Cuộc chạy đua mua khí đốt bên ngoài Nga và nỗ lực giảm nhu cầu khí đốt đã giúp các nước châu Âu tránh được khủng hoảng năng lượng, với lượng khí đốt dự trữ đang ở mức cao. Đến thời điểm hiện tại, khi mùa xuân tới có thể nói rằng châu Âu đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng.



Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng và đẩy lạm phát leo thang. Chính vì vậy, câu hỏi giá năng lượng, thị trường năng lượng có những định hình ra sao trong năm 2023 đang là điều được nhiều người quan tâm. Tình trạng thiếu hụt năng lượng là lời cảnh báo về việc thế giới vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, cũng như tiếp tục đối mặt nhiều thách thức để giải bài toán ổn định năng lượng và phát triển bền vững.

Năm 2023, căng thẳng về năng lượng sẽ bùng nổ tạo ra áp lực mới với các nguồn cung năng lượng tại Việt Nam vốn đã thiếu hụt do kinh tế phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Hệ thống điện quốc gia sẽ cơ bản đáp ứng đủ điện, nhưng miền Bắc lại tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ từ tháng 5 đến tháng 7, khi thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt trên 36 độ C trong một số giờ cao điểm, thời tiết cực đoan. Nhất là khi nguồn điện miền Bắc phụ thuộc vào thủy điện, cung ứng trên 45% điện cho khu vực này.



Việc cung ứng điện cho Thủ đô Hà Nội luôn đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về cả chất lượng điện và chất lượng cung ứng dịch vụ. EVNHANOI đã kiểm tra, rà soát tình trạng vận hành, mang tải của các thiết bị, đường dây; đồng thời duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, đường dây lưới điện. Thực hiện rà soát, cập nhập, tiến hành phân tích đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực. Từ đó dự báo phụ tải sát với thực tế, xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện ứng với kịch bản phụ tải cực đoan nhất (những ngày nắng nóng đột biến) và ứng phó một cách chủ động với các kịch bản có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình huống.



EVNHANOI sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để vận hành cấp điện ứng với kịch bản phụ tải cực đoan nhất (với những ngày nắng nóng đột biến) và có thể ứng phó một cách chủ động với các kịch bản có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình huống. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu tổng quát là đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn TP.Hà Nội trong năm 2023.



Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (bao gồm khung giờ từ 11g00 - 15g30 và từ 20g00 - 23g30 hàng ngày); không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.