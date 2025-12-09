EVNHANOI triển khai tháng Tri ân khách hàng

Trong tháng 12, EVNHANOI tổ chức nhiều hoạt động an sinh, xã hội thiết thực, nổi bật là chương trình tài trợ Quỹ Operation Smile phẫu thuật cho 71 em nhỏ bị dị tật hở môi, hàm ếch, dị tật vùng hàm mặt. Các đơn vị trực thuộc tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn không nơi nương tựa, thể hiện tinh thần "Lá lành đùm lá rách", gắn kết cộng đồng.

EVNHANOI sửa chữa hệ thống điện cho gia đình chính sách tại Hà Nội

Ngoài ra, EVNHANOI phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chương trình: "Thắp sáng đường quê" tại xã Đa Phúc, nhằm cải thiện điều kiện chiếu sáng tại các tuyến đường dân sinh, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông ban đêm; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm;… tiếp tục sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, phòng ngừa nguy cơ tai nạn điện. Một điểm nhấn khác trong chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện:"Tuần lễ hồng EVNHANOI", thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

"Tri ân khách hàng" là chương trình thường niên của EVNHANOI, thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng phụng sự cộng đồng.