EVNHANOI và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7: chăm sóc toàn diện cho khách hàng

Lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm trung tâm

Trong quá trình sinh hoạt và sản xuất, hệ thống điện sau công tơ luôn phát sinh những nhu cầu cần được xử lý như thiết bị xuống cấp, đường dây cũ cần cải tạo, hay cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đối với nhiều khách hàng, việc tự khắc phục hoặc tìm kiếm thợ sửa chữa bên ngoài thường gặp khó khăn trong việc kiểm chứng năng lực chuyên môn và luôn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn điện.

Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7

Thấu hiểu những khó khăn đó, EVNHANOI đã xây dựng và đưa "Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7" vào hoạt động nhằm mang đến một giải pháp đồng bộ, chuyên nghiệp và minh bạch nhất. Điểm nổi bật là EVNHANOI không chỉ dừng lại ở việc khắc phục sự cố đơn thuần mà còn hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ hệ thống điện.

Các dịch vụ được EVNHANOI thiết kế linh hoạt thành hai nhóm chính để sát nhất với đặc thù sử dụng của từng đối tượng. Khách hàng có thể chọn nhóm dịch vụ cơ sở với các hạng mục riêng lẻ như khắc phục sự cố, thay thế thiết bị, bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà; hoặc chọn các gói dịch vụ trọn gói được thiết kế riêng cho khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt.

Bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà - Chủ động chăm sóc nguồn điện xanh

Cùng với sự phát triển của điện mặt trời mái nhà, nhu cầu kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trong quá trình vận hành cũng ngày càng được khách hàng quan tâm. Việc bảo dưỡng định kỳ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, hệ thống dây dẫn và các thành phần liên quan, qua đó góp phần bảo đảm an toàn và duy trì hiệu quả vận hành của hệ thống.

Giao diện sử dụng Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 qua App EVNHANOI

Thông qua "Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7", EVNHANOI từng bước mở rộng các tiện ích kỹ thuật sau công tơ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong quá trình sử dụng điện. Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà được xác định là một trong những hạng mục cần chú trọng, bên cạnh các dịch vụ sửa chữa, thay thế và cải tạo hệ thống điện dân dụng.

Ông Tạ Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI - cho biết: "Việc phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện xuất phát từ mong muốn đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong quá trình sử dụng điện. Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, công tác kiểm tra, bảo dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, góp phần bảo đảm an toàn và duy trì hiệu quả vận hành. EVNHANOI hướng tới cung cấp dịch vụ theo quy trình thống nhất, với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, đồng thời bảo đảm tính minh bạch trong quá trình khảo sát, báo giá và thực hiện dịch vụ".

Một trong những điểm nổi bật của dịch vụ là quy trình cung cấp được chuẩn hóa từ tiếp nhận yêu cầu, khảo sát, thực hiện đến nghiệm thu và thanh toán. Khách hàng được tư vấn về tình trạng thực tế của hệ thống và các hạng mục cần thực hiện; chi phí được báo theo thực tế sau khi khảo sát. Đội ngũ kỹ thuật tham gia cung cấp dịch vụ được đào tạo, sát hạch định kỳ về chuyên môn và an toàn điện.

Theo kết quả triển khai dịch vụ trong 7 tháng đầu năm 2026, EVNHANOI đã tiếp nhận trên 4.300 yêu cầu qua các kênh chăm sóc khách hàng, với tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 98%. Đây là cơ sở để Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ, mở rộng danh mục dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký dịch vụ có thể liên hệ qua website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI, Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288 hoặc 1558 hoặc các phòng giao dịch khách hàng của EVNHANOI.