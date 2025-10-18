Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

EVNHCMC: Cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp của Becamex

Duy Đoàn
Duy Đoàn
18/10/2025 09:00 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) và Tập đoàn Becamex vừa làm việc để thống nhất phương án hợp tác đầu tư, vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex giai đoạn 2025-2030.

Theo Becamex, đến năm 2030, tổng diện tích các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có thể đạt 12.000 ha, với nhu cầu công suất khoảng 2.826 MW; đến năm 2045 có thể lên đến 6.289 MW. Hiện nay, một số khu công nghiệp như Mỹ Phước, VSIP II… đã ghi nhận tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và môi trường đầu tư. Becamex kiến nghị ngành điện đầu tư đồng bộ lưới điện 110kV - 220kV, phối hợp chặt chẽ trong đấu nối hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ thu hút đầu tư mới.

EVNHCMC: Cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp của Becamex - Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC khẳng định trách nhiệm và năng lực đảm bảo cung cấp điện cho khu công nghệ - đô thị - dịch vụ Becamex

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNHCMC khẳng định ‘Đây là trách nhiệm của EVNHCMC phải đảm bảo cung cấp điện để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Bình Dương (cũ) là cực tăng trưởng về công nghiệp, đang chuyển hướng sang công nghiệp công nghệ cao, nên yêu cầu về chất lượng điện là cực kỳ lớn’.

EVNHCMC đề xuất thành lập Tổ công tác chung với Becamex để rà soát nhu cầu, phối hợp đầu tư các công trình điện ưu tiên như trạm 110kV và đường dây 220kV cho VSIP, Mỹ Phước, Bàu Bàng, Cây Trường…

Chủ tịch HĐQT Becamex - ông Nguyễn Văn Hùng đồng tình với đề xuất và cho rằng cấp điện ổn định là điều kiện tiên quyết để giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và thu hút dòng vốn công nghệ cao.

Theo kế hoạch, từ 2026 đến 2030, EVNHCMC sẽ triển khai hơn 20 trạm biến áp 110kV mới, nâng cấp nhiều tuyến đường dây trung - cao thế. Câu chuyện cung cấp điện cho Becamex cũng là bước đi quan trọng trong mục tiêu phát triển hạ tầng năng lượng cho vùng TP.HCM và phía Nam, hướng tới xây dựng ‘vành đai công nghiệp xanh’ của cả nước.

EVNHCMC BECAMEX cung cấp điện hợp tác Khu công nghiệp đô thị dịch vụ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
