EVNHCMC khẳng định vị thế, tầm nhìn của ngành điện TP.HCM

Từ hiện đại hóa lưới điện đến tiên phong trong kỷ nguyên số

Nếu những giai đoạn trước đặt trọng tâm vào khôi phục, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống thì từ năm 2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đứng trước một yêu cầu mới: Chuyển đổi để thích ứng với kỷ nguyên số.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM (bìa phải ảnh) kiểm tra tiến độ thi công tại công trường ẢNH: DUY ĐOÀN

Bí thư Đảng ủy Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, cho hay từ sau tháng 7.2025 đến nay, việc cung cấp điện cho một siêu đô thị như TP.HCM với 14 triệu dân đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới. Bao gồm: hệ thống phải hạn chế gián đoạn, kiểm soát rủi ro, có dự phòng lớn và khả năng phục hồi nhanh. Đồng thời, hệ thống điện phải đáp ứng yêu cầu của các trung tâm tài chính, công nghệ, y tế, giao thông thông minh - những cấu phần quan trọng của một đô thị hiện đại.

Thế nên, chuyển đổi số vì thế không chỉ được nhìn nhận như việc ứng dụng thêm những công nghệ mới vào sản xuất, mà trở thành một quá trình thay đổi toàn diện phương thức vận hành và quản trị. EVNHCMC chủ động xây dựng lưới điện thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển từ xa, các trạm biến áp không người trực, tự động hóa lưới điện và tích hợp các nguồn điện phân tán từng bước được triển khai đồng bộ trên toàn Thành phố.

EVNHCMC khẳng định tiên phong chuyển đổi số ẢNH: NHẬT THỊNH

Những kết quả đạt được đã tạo ra sự thay đổi rõ nét qua những con số biết nói. Đó là tổn thất điện năng giảm sâu; độ tin cậy cung cấp điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực; 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến; 100% khách hàng được lắp công tơ điện tử đo xa. Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo EVNHCMC cho biết, đằng sau những con số ấy là một sự chuyển đổi không chỉ về kỹ thuật mà còn về phương thức quản trị và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Làm thế nào để người dân, doanh nghiệp ngày càng có thể tiếp cận các dịch vụ điện theo phương thức thuận tiện, minh bạch và phù hợp với môi trường số. “Quá trình hiện đại hóa của EVNHCMC cũng góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam trên trường quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của ngành điện Thành phố trong tiến trình hội nhập”, đại diện EVNHCMC nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường ấy, ông Phạm Quốc Bảo cho hay, điều đáng chú ý không chỉ là những công trình, thiết bị hay công nghệ mới được đưa vào vận hành, mà là sự thay đổi trong tư duy của người làm điện. Từ chỗ tập trung giải quyết bài toán “đưa điện đến nơi cần điện”, ngành điện từng bước chuyển sang bài toán lớn hơn: Làm thế nào để hệ thống điện vận hành thông minh hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây cũng là nền tảng để EVNHCMC bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về độ tin cậy, khả năng dự phòng và năng lực phục hồi của hệ thống điện.

Điện phải đi trước một tầm nhìn

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, EVNHCMC xác định yêu cầu phát triển không chỉ là tiếp tục đầu tư để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, mà phải chủ động đi trước một bước về công nghệ, hạ tầng và tư duy quản trị. “Điện phải đi trước một tầm nhìn” đã trở thành một định hướng quan trọng. Lưới điện thông minh trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở tự động hóa, mà phải được tích hợp với cơ sở dữ liệu số, kết nối với hệ sinh thái đô thị thông minh và trở thành một phần của hạ tầng số Thành phố.

Cùng với đó, chuyển đổi số phải được triển khai toàn diện và thực chất hơn. EVNHCMC hướng tới mô hình một doanh nghiệp công nghệ số toàn diện, trong đó dữ liệu được xác định là tài sản cốt lõi, công nghệ là công cụ điều hành và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển. Yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng đô thị với độ tin cậy cao cũng ngày càng trở nên quan trọng. Hệ thống điện phải có khả năng đáp ứng những tình huống phức tạp, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất nhiên, trong hành trình ấy, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Lãnh đạo EVNHCMC cho rằng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng cần những con người đủ năng lực để làm chủ, vận hành và tiếp tục đổi mới. Thế nên, ngành điện Thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có tư duy số, năng lực quản trị hiện đại và khả năng làm chủ công nghệ. Mục tiêu đến năm 2030, EVNHCMC phải xây dựng hệ thống điện ngang tầm các đô thị tiên tiến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với độ tin cậy thuộc nhóm dẫn đầu, mức độ số hóa cao và chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi xác định phải thay đổi từ tư duy đến hành động. Không chỉ đầu tư nhiều hơn mà phải đầu tư hiệu quả hơn; không chỉ vận hành tốt mà phải vận hành thông minh; không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà phải chủ động kiến tạo và dẫn dắt sự phát triển”, đại diện EVNHCMC cho hay.

Điện phải đi trước một tầm nhìn là định hướng quan trọng của EVNHCMC ẢNH: NHẬT THỊNH

50 năm nhìn lại là 50 năm của những bước chuyển mình. Từ những ngày đầu tiếp quản hệ thống điện với vô vàn khó khăn, ngành điện Thành phố đã từng bước xây dựng một hệ thống ngày càng hiện đại, đồng bộ và thông minh hơn. Từ những đường dây đưa điện về vùng ngoại thành, đến những trạm biến áp hiện đại; từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong điều kiện thiếu thốn, đến việc ứng dụng tự động hóa, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo - mỗi chặng đường đều ghi dấu sự nỗ lực của nhiều thế hệ người làm điện.

Nhưng 50 năm không phải là điểm kết thúc mà là dấu mốc để nhìn lại, trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước, xác lập một tâm thế mới cho chặng đường kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới và trách nhiệm. Trên hành trình mới, EVNHCMC không chỉ tiếp tục bảo đảm nguồn điện cho đầu tàu kinh tế cả nước, mà còn hướng tới trở thành một phần quan trọng của hạ tầng số, đồng hành cùng Thành phố trong quá trình xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.