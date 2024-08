EVNSPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục dịp lễ Quốc khánh 2.9

Ngày 21.8, tin từ EVNSPC cho biết, tổng công ty vừa chỉ đạo 21 công ty điện lực thành viên xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, cũng như dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Ngành điện tăng cường kiểm tra, bảo trì lưới điện trước kỳ nghỉ lễ 2.9 HOÀNG KHÔI

Ngoài ra, EVNSPC còn yêu cầu các đơn vị thành viên phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan…

EVNSPC quán triệt điện lực các địa phương tuyệt đối không ngừng cung cấp điện, làm mất điện khách hàng (trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc sự cố bất khả kháng). Tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 trong các ngày nghỉ lễ; chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm, khu vực cần đảm bảo cung cấp điện để phục vụ các buổi lễ, chương trình khai giảng trọng điểm; bố trí máy phát điện Diezen dự phòng, kiểm tra, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện an toàn, ổn định tại các địa điểm, khu vực quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn…

Theo EVNSPC, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy, nổ do sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt vẫn tiếp diễn. Vì vậy, khi phát hiện bất cứ sự cố nào về điện, khách hàng cần liên hệ ngay số tổng đài 19001006 hoặc 19009000 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.