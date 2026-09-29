Excel chính thức xóa bỏ quy tắc 'một ô một giá trị' sau 40 năm

Microsoft vừa bắt đầu thử nghiệm phiên bản Excel mới cho phép người dùng lưu trữ nhiều hơn một giá trị bên trong một ô tính, phá vỡ mô hình "một ô, một giá trị" lâu đời. Khả năng mới gồm danh sách, mảng trong ô và các mảng lồng nhau. Tính năng này hiện được cung cấp dưới dạng tùy chọn đăng ký dành cho người dùng Microsoft 365 Insiders thuộc kênh Beta Channel trên cả hai hệ điều hành Windows và Mac.

Microsoft Excel có thay đổi lớn sau 40 năm hoạt động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Microsoft Excel thử nghiệm cho phép chứa nhiều giá trị trong một ô tính

Thay đổi trực quan nhất là tính năng danh sách (lists), cho phép người dùng tạo nhanh qua phím tắt Ctrl+J hoặc menu Insert để gom nhiều mục riêng biệt vào một ô mà không cần tạo thêm cột phụ hay bảng phụ trợ. Khi sử dụng công thức tham chiếu, danh sách có thể tự động tràn các mục sang các ô bên cạnh. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể gói gọn toàn bộ kết quả của một mảng hoặc mảng lồng nhau vào một ô bằng cách đặt công thức trong dấu ngoặc nhọn thay vì xuất hiện lỗi như trước.

Để hỗ trợ cấu trúc dữ liệu mới này, Excel bổ sung bốn hàm chuyên dụng gồm FLATTEN để xóa các cấp độ lồng nhau, cùng HAS, HASANY và HASALL dùng để kiểm tra sự tồn tại của các giá trị trong mảng. Các phép tính mảng lồng nhau phức tạp cũng yêu cầu thiết lập sổ làm việc ở chuẩn Compatibility Version 3, dù tùy chọn này có thể làm thay đổi kết quả của một số công thức tính toán sẵn có trước đây.

Tuy vậy, sự đổi mới này vẫn gặp phải rào cản tương thích khi các công cụ cốt lõi như PivotTables, Power Query, biểu đồ, xác thực dữ liệu và Find & Replace (tìm kiếm và thay thế) hiện chưa hỗ trợ kiểu dữ liệu mới. Microsoft cũng chưa công bố cách biểu diễn các mảng này trong tệp XML định dạng .xlsx, điều có thể đòi hỏi các ứng dụng và thư viện phần mềm đọc file Excel của bên thứ ba phải cập nhật trong tương lai.

Bản thử nghiệm hiện yêu cầu phiên bản Excel bản dựng 20520.20000 trở lên trên Windows hoặc bản dựng 26092111 trên Mac. Do tính năng đang trong quá trình phát hành từng bước và vẫn có thể bị chỉnh sửa, tạm dừng hoặc loại bỏ trong giai đoạn thử nghiệm, Microsoft khuyến cáo người dùng chưa nên áp dụng cấu trúc ô mới vào các bảng tính quan trọng cho đến khi được phát hành chính thức rộng rãi.