Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỉ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro

Chủ động gia tăng "bộ đệm" rủi ro

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính năm 2025 của Eximbank chính là việc mạnh tay tăng trích lập dự phòng rủi ro 1.526 tỉ đồng, tăng 57,5% so với năm trước. Đây là quyết định chủ động và thận trọng nhằm củng cố bộ đệm tài chính, giúp ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của thị trường.

Việc gia tăng chi phí dự phòng tất yếu dẫn đến kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 1.511 tỉ đồng, chưa đạt như kỳ vọng kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên, sự "sụt giảm" này nằm trong tính toán chiến lược. Eximbank chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đổi lấy sự an toàn, minh bạch và tạo dư địa thuận lợi để cải thiện chất lượng tài sản trong các giai đoạn tiếp theo.

Tín hiệu tích cực từ các chỉ số cốt lõi

Dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí dự phòng và đầu tư, nhưng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Eximbank vẫn duy trì nhịp độ ổn định. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 cho thấy, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 11,4% lên mức 1.690,8 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý, Eximbank ghi nhận sự sụt giảm nhẹ của hoạt động dịch vụ. Tuy vậy, hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn mang về 115,5 tỉ đồng, lãi từ hoạt động khác đạt 151,8 tỉ đồng.

Tổng kết năm 2025, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 5.979,6 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,95% so với năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2025 đạt 1.511,7 tỉ đồng, chỉ đạt 29,12% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, các chỉ số an toàn hoạt động như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ thanh khoản (LDR) luôn được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong ngưỡng an toàn hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tăng trưởng tín dụng và tổng tài sản Eximbank giai đoạn 2024 - 2025

Tại ngày 31.12.2025, tổng tài sản Eximbank đạt 273.270 tỉ đồng, tăng 13,97% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỉ đồng, tăng 15,52% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỉ đồng, tăng 16,55% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Sự tăng trưởng đồng thời của tổng tài sản, huy động và tín dụng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Eximbank trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Tái cấu trúc và chuyển đổi

Hiện nay, Eximbank đang dồn lực cho công cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi hệ thống toàn diện. Chi phí hoạt động trong năm tăng mạnh chủ yếu do ngân hàng tập trung đầu tư vào: nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai các dự án trọng điểm về công nghệ và vận hành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn; củng cố nền tảng quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Eximbank đang đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm phục vụ tái cấu trúc và chuyển đổi ngân hàng

Chính những nỗ lực tự thân này đã giúp Eximbank được tổ chức S&P Global Ratings nâng hạng tín nhiệm lên mức BB- với triển vọng "ổn định" vào năm 2025. Đây là minh chứng khách quan nhất cho thấy hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong thời gian gần đây.

Khép lại năm 2025, Eximbank đã hoàn thành việc gia cố nội lực. Những nền tảng về tài chính và vận hành được xây dựng trong giai đoạn này chính là bệ phóng để ngân hàng bước vào năm 2026 với một tâm thế mới.

Với việc hướng tới bảng cân đối kế toán an toàn và hệ thống quản trị hiện đại hơn, Eximbank kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, khơi dậy nội lực để tạo dựng những giá trị dài hạn và bền vững cho cổ đông cũng như khách hàng.