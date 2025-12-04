Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Eximbank kiện toàn lãnh đạo cấp cao

Đan Thanh
Đan Thanh
04/12/2025 21:50 GMT+7

Hội đồng quản trị Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank (nhiệm kỳ 2025 - 2030) kể từ ngày 4.12.

Ngày 4.12, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố kiện toàn nhân sự cấp cao tại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 4.12, Hội đồng quản trị Eximbank đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. 

Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng để đóng góp kinh nghiệm.

Eximbank kiện toàn lãnh đạo cấp cao- Ảnh 1.

Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Huyền Trang (phải) và người tiền nhiệm, ông Nguyễn Cảnh Anh

ẢNH: EXIMBANK

Cũng tại cuộc họp này, hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank (nhiệm kỳ 2025 - 2030) kể từ ngày 4.12.

Sự thay đổi nhân sự ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị là một bước chuyển tiếp, diễn ra trong tinh thần đoàn kết, ổn định ở cấp cao nhất.

Hội đồng quản trị Eximbank đóng vai trò dẫn dắt dự án chuyển đổi ngân hàng với mục tiêu vươn tầm, đưa Eximbank trở thành một tổ chức hiệu quả - minh bạch - chuyên nghiệp - bền vững, mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Hiện nay, hoạt động của ngân hàng diễn ra ổn định, lấy khách hàng làm trọng tâm và tăng cường năng lực quản trị rủi ro hệ thống. Hội đồng quản trị Eximbank kiên định trong chiến lược phát triển. Các mục tiêu lớn đã đề ra sẽ được thực thi một cách nhất quán với quyết tâm cao nhất, mang lại giá trị cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Khám phá thêm chủ đề

Eximbank Hội đồng quản trị ngân hàng nhân sự
