'Expend4bles' dẫn đầu đề cử Mâm xôi vàng 2024

Expend4bles của ngôi sao Sylvester Stallone dẫn đầu với 7 đề cử, trong đó có phim tệ nhất, tiếp theo là Exorcist: Believer nhận 5 đề cử. Danh sách đề cử Mâm xôi vàng 5 phim tệ nhất gồm: Expend4bles, Exorcist: Believer, Meg 2: The Trench, Shazam! Fury of the Gods và Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Các ứng cử viên nam diễn xuất tệ nhất năm nay có: Jon Voight (phim Mercy), Russell Crowe (The Pope's Exorcist), Vin Diesel (Fast X), Chris Evan (Ghosted), Jason Statham (Meg 2: The Trench). Về phía nữ là Dame Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods), Megan Fox (Expend4bles), Jennifer Lopez (The Mother), Salma Hayek (Magic Mike's Last Dance) và Ana De Armas (Ghosted).

Hạng mục nam/nữ diễn viên phụ tệ nhất xuất hiện những cái tên đình đám: Michael Douglas, Mel Gibson, Bill Muray, Sylvester Stallone, Kim Cattrall, Lucy Liu…

Jennifer Lopez trong phim The Mother IMDb

Đề cử Đạo diễn tệ nhất là Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Blood and Honey), David Gordon Green (The Exorcist: Believer), Peyton Reed (Ant Man & the Wasp: Quantumania), Scott Waugh (Expend4bles), Ben Wheatley (Meg 2: The Trench).

Giải Mâm xôi vàng do John Wilson lập ra vào năm 1980 với mục đích làm giải thưởng điện ảnh ngược lại so với giải Oscar. Theo đó, Mâm xôi vàng được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và nhiều hạng mục khác liên quan đến những tác phẩm được cho là dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ. "Người chiến thắng" Mâm xôi vàng 2024 được công bố một ngày trước lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 10.3 tới.