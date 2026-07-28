FAA yêu cầu sửa lỗi trên hàng trăm máy bay Boeing 737 MAX

Theo Reuters, FAA ngày 27.7 đã ra chỉ thị về đảm bảo khả năng bay, yêu cầu bắt buộc kiểm tra và khắc phục lỗi ghế ngồi trên 453 chiếc Boeing 737 MAX.

Chuyên san AeroTime cho biết đề xuất của FAA áp dụng đối với 453 máy bay thuộc các dòng Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 và 737 MAX 8200. Thông báo không nêu rõ liệu các hãng hàng không quốc tế có bị ảnh hưởng hay không, mặc dù thông thường họ sẽ tuân theo các chỉ thị của FAA nếu có áp dụng.

Một chiếc Boeing 737 Max 8 tại Seattle (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Theo FAA, chỉ thị này yêu cầu tiến hành kiểm tra chi tiết các khớp nối giữa ghế và đường ray của từng cụm ghế hành khách gắn trên đường ray ở cả bên trái và bên phải, nhằm xác minh việc lắp đặt có đúng quy cách hay không, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết nếu phát hiện sai sót.

Cơ quan cho rằng các chốt khóa chịu lực ở phía sau ghế không được hạ xuống và gài đúng vào đường ray cố định ghế.

"Một cụm ghế hành khách gắn trên đường ray nếu được lắp đặt không đúng có thể bị bật khỏi đường ray khi chịu tải trọng lớn, máy bay gặp nhiễu động mạnh hoặc trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp", FAA cho biết.

"Nếu không được khắc phục, tình trạng này có thể gây thương tích cho hành khách và phi hành đoàn khi hạ cánh khẩn cấp hoặc làm chắn lối đi, khiến quá trình sơ tán bị chậm trễ", cơ quan cảnh báo.

FAA ước tính mỗi máy bay có thể có tối đa 69 cụm ghế cần kiểm tra.

Chi phí kiểm tra được ước tính 85 USD cho mỗi cụm ghế, nâng tổng chi phí đối với các hãng khai thác tại Mỹ lên tới khoảng 2,66 triệu USD. Nếu cần sửa chữa, chi phí lắp đặt cũng khoảng 85 USD cho mỗi cụm ghế.

Boeing đã thông báo với FAA rằng một phần hoặc toàn bộ chi phí khắc phục có thể được chi trả theo chính sách bảo hành của hãng.