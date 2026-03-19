Facebook gặp lỗi tải lại trang chủ trên toàn cầu

Sáng 19.3, nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam phản ánh tình trạng Facebook lỗi tính năng tải lại thông tin trên trang chủ (News Feed). Một số cho biết trang chủ tài khoản của họ chỉ toàn nội dung cũ của bạn bè đã đăng từ nhiều giờ trước đó, đôi khi nhấn nút "Làm mới" trình duyệt thì hiện thông báo "Đã xảy ra lỗi, nguyên nhân có thể là lỗi kỹ thuật mà chúng tôi đang nỗ lực khắc phục". Trạng thái bất ổn này diễn ra liên tục trong đầu giờ sáng nay.

Anh Quang Trung (Đà Nẵng) cho biết trang Facebook của mình không thể tải được nội dung mới, thỉnh thoảng mới cập nhật nhưng cũng chỉ hiển thị bài đăng từ hơn 1 giờ trước đó. Tình trạng trên được nhiều bạn bè của anh xác nhận, nhưng hầu hết chỉ xảy ra ở phiên bản web trên máy tính. Với ứng dụng Facebook chạy trên nền tảng Android và iOS không gặp sự cố trên.

Facebook lỗi không thể tải lại trang chủ vào sáng 19.3 Ảnh: Chụp màn hình

Tại một số nền tảng trực tuyến nơi người dùng có thể báo cáo tình trạng hoạt động của các dịch vụ online như Downdetector hay Downforeveryoneorjustme, hàng nghìn người dùng trên khắp thế giới cũng đang phản ánh Instagram, Facebook lỗi, trong khi dịch vụ khác của Meta như Threads hay WhatsApp vẫn vận hành bình thường. "Trang Timeline của tôi không hiện gì sau khi nhấn nút 'Làm mới' trang web", người dùng có tên Keith Evans chia sẻ.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 19.3, tình trạng lỗi có dấu hiệu giảm. Hiện Meta - đơn vị quản lý của Facebook vẫn chưa lên tiếng về vấn đề, cũng như chưa rõ nguyên nhân cụ thể của sự cố.

Trước đó, vào chiều 18.3, người dùng Facebook Việt Nam phát hiện các fanpage lớn đồng loạt bị mất nút "Like" trên phiên bản ứng dụng. Khi truy cập vào Facebook trên điện thoại, họ không còn thấy nút "Theo dõi" hoặc "Thích" ở các fanpage mà chỉ còn thấy các thông tin mô tả, thanh menu ảnh và thông tin cá nhân.

Khoảng hai tuần trước, Facebook cũng gặp sự cố trên toàn cầu khi người dùng liên tục nhận được thông báo tài khoản không khả dụng vào sáng 4.3. Cụ thể, tài khoản Facebook của người dùng liên tục bị văng ra ngoài dù không làm gì bất thường. Nền tảng gửi thông báo "Tài khoản tạm thời không khả dụng" khi người dùng cố gắng truy cập lại. Sự việc kéo dài khoảng 1 giờ trước khi lắng xuống.